Ismerje meg a mátraverebélyi férfit, aki új utat mutatna a cigányság számára

A mátraverebélyi Csemer Csaba az egri cigánypasztorációs konferencián néhány hete azt kérte, csak egyszerű, mezei ­cigány emberként mutassák be. Pedig nem volt mindig ilyen szerény, sokáig egyenesen féltek tőle az emberek. Ma azonban már az evangélium útmutatása szerint él, és az a célja, hogy példaként álljon a cigányság előtt, és bebizonyítsa, igenis élhetnek másként.

– Az Istennel való kapcsolata egy valódi ostorcsapással kezdődött…

– Gyermekkoromban egy lovas kocsis ember ostorral akkorát csapott a hátamra, hogy a húsom is kirepedt. Erre a mamám azt mondta, átéltem, ahogy a Jóistent megkorbácsolták. Ez a hasonlat a mai napig elkísér, hogy engem ugyanúgy megkorbácsoltak, emberi mivoltomban megaláztak, eltiportak, mint Jézust. A gyermekkorom nagyon sanyarú volt, rengeteget nélkülöztünk, éheztem, azért loptam, mert nem volt más választásom. Sokszor bántottak fizikailag, cigányként úgy éreztem, nem érek semmit. Csak később az egyháznál éreztem azt, engem szeretnek, elfogadnak.

– Milyen ember volt, mielőtt vallásos lett?

– Én voltam az, aki tizenhét évesen megnősül, rossz nőkkel veszi körbe magát, vastag aranyláncot hord, nagy autóval jár és vagány életet él. Ha megérkeztem valahová, mások elhallgattak, féltek, hogy balhé lesz. Én nem féltem, erős voltam, nevem volt a cigányság körében. Sajnos úgy nőttem fel, hogy kénytelen voltam magam megvédeni, mert eltiportak volna. Így éltem körülbelül negyvenéves koromig, de aztán az evangélium teljesen megváltoztatta az életemet.

– Mi volt az a fordulópont, amikor a vallás felé fordult?

– Volt egy zarándoklat Szentkúton, ahol megkértek, vigyek egy keresztet, én pedig elvállaltam. A haverjaim elkezdtek cikizni, mi van more, pap leszel? Én pedig csak szorítottam a keresztet és vittem, hiába kérték többen, hogy átveszik. Valami akkor történt bennem, elöntött valami melegség. Miután letettem a keresztet, odajött hozzám Géza atya (Dúl Géza, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs referense) beszélgettünk kicsit, azt mondta eljön majd meglátogatni. Mondtam, hogy jöjjön, de nem igazán bíztam benne. De eljött, és a harmadik látogatása alkalmával megkérdeztem, miért szereti a cigányembereket. Azt mondta, ő nem szereti a cigányokat, ő az embert szereti, ő engem szeret. Ott végem volt. Akkor azt éreztem, visszakaptam az emberi méltóságomat. Ő nem a senkiházi cigányt látta bennem, hanem az embert. Azért jött el hozzám, mert tisztel, szeret. Akkor eldöntöttem, hogy meg akarom ismerni őt is, és az Istenét is. Elengedtem a régi barátaimat, újakat szereztem, új életet kezdtem.

– Egy családi tragédia nyomán más miatt is fontos lett a vallás.

– A fiam huszonévesen szenvedett halálos balesetet, ez azután volt, miután már megtértem. De ekkor rettenetesen dühös, kétségbeesett voltam. Miklós atya (Beer Miklós ­váci megyéspüspök) amint megtudta mi történt, felhívott. Nagyon csúnyán beszéltem vele, megkérdeztem, hogy tehetett ilyet Isten. Itt vagyok, megtértem, megváltoztam, ­erre el­veszi a fiamat? Az atya ­elsírta magát, és azt mondta, nem tudjuk mit szeretne Isten ezzel, de bízzunk benne, hogy egyszer mindenre kapunk választ. De ahhoz úgy kell élnünk a földön, hogy méltók legyünk arra, hogy később, a túlvilágon találkozzunk a szeretteinkkel. Akkor új ember lettem. Elhatároztam, hogy végképp a Jóistennek szentelem az életemet, hogy találkozhassak a fiammal, és az apámmal. Persze én is elesek, de a lelkem nem eladó. Elhatároztam, hogy minta leszek a többi cigány számára, igyekszem utat mutatni nekik.

– De ez nem mindig ment zökkenőmentesen.

– Kezdetben rengeteg erőt, energiát fektettem ebbe, anyagilag is, emiatt be is csődöltem, sokszor átvertek, és ez a mai napig rettenetesen fáj. Ekkor jöttem rá, hogy nekem nem ez a feladatom. Hogy ha én pénzt adok, azt nem becsülik meg, nekik kell megdolgozniuk ­érte, hogy annak értéke legyen számukra. Rájöttem, hogy nem tudom megváltani a világot, és nem is szabad.

– Sikerül ehhez tartani is magát?

– Nem arról van szó, hogy elzárkózom azok elől, akik segítséget kérnek, de vége annak, hogy mindenemet odaadom. Előadásokat tartok, rendhagyó ­osztályfőnöki órákat, cigányokat látogatok ­Géza atyáékkal. Én csak a magvető vagyok, igyekszem megmutatni, hogy ilyen út is van. Volt, hogy sikerült százhúsz cigányembert elvinnem éjféli misére. Van olyan putris család, ahol a nehéz körülmények ellenére rendes útra tértek, minden gyerek megkeresztelkedett. De van olyan is, amikor nem lehet apostolkodni, hanem a Jóistenre kell hagyni a dolog rendezését. Ami velem történt, nem minden cigánynak adatik meg, de az minden cigánynak megadatik, hogy az evangélium gyakorlásával olyan útra térjen, hogy tisztességes állampolgára legyen a társadalomnak. Csak esélyt kell adni, hinni kell bennük.