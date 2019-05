Ismerősöm és az e-cigaretta

Ismerősöm rákapott az e-cigarettára.

Unalomból, hiszen jó tíz éve nem dohányzik. Most, hogy lett egy károsnak nem tűnő szenvedélye (nikotinmentes folyadékot használ), egészen új körülményekkel szembesül a család. Ő ­mondja, miért is kételkednék? Például szabályos köd ereszkedik a dolgozószobájára, mert az újdonság nála olyan, legyen szó bármiről is, hogy próbálgatni kell. Az ebédlőt se kíméli, ha éppen ott akad dolga. A hozzá közel állók persze türelmesek. Ismerik annyira, hogy eljön a pillanat, amikor ráun erre is. Addig is elviselik a körülményeket. Végtére is: választhatott volna károsabb hobbit. Egy tajtékpipa biztosan húzósabb lett volna.