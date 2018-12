Ismét díjazzuk a legszebb gyermekmosolyokat

Lezárult a gyermekmosoly pályázatunk második fordulója, ahol ezúttal is két kategóriában, három-három nyertest hirdettünk.

Pályázatunk első fordulójában a HEOL.hu-n lehetett leadni a szavazatokat a legszebb gyermekmosolyokra 0-3 és 4-7 éves kategóriákban. A játék végén az első három-három helyezett versenyzőt díjaztuk 30, 20 valamint 10 ezer forint értékű CEWE-ajándékutalványokkal. A második fordulójára már a Heves Megyei Hírlapban került sor, ahol napi hármas bontásban, az online forduló első harminc-harminc helyezettje mérettette meg magát az olvasók szavazataiért.

Egészen december 4-ig vártuk a voksokat a Megyei Hírlapból kivágott szelvényeken, majd a határidő lejárta után összesítettük a beérkezett ezernél is több szavazatot, és most azt is megmutatjuk, kik gazdagodtak CEWE-ajándékutalványokkal.

A nyertesek két kategóriában: 0-3 éves korosztály 1. helyezett: Vass Vajk, 1 éves, Eger (30 000 Ft értékű CEWE ajándékutalványt nyert)

2. helyezett: Kiss Olívia, 12 hetes, Feldebrő (20 000 Ft értékű CEWE ajándékutalványt nyert)

3. helyezett: Szalontai Maja, 5 hónapos, Eger (10 000 Ft értékű CEWE ajándékutalványt nyert) 4-7 éves korosztály 1. helyezett: Fehér Léna, 4 éves, Kál (30 000 Ft értékű CEWE ajándékutalványt nyert)

2. helyezett: Páldi Gordon, 6 éves, Eger (20 000 Ft értékű CEWE ajándékutalványt nyert)

3. helyezett: Szabó Zoé Léna, 5 éves, Recsk (10 000 Ft értékű CEWE ajándékutalványt nyert)

Minden résztvevőnek gratulálunk, a nyertesek szüleivel telefonon vagy e-mailben vesszük fel a kapcsolatot a következő napokban. Az ajándékutalványokat 2019.01.01-11.30. között lehet beváltani, egy összegben.

