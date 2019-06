Ismét indul Eger a virágosítás országos versenyén

Már lehet jelentkezni a Virágos Egerért, Szép Környezetért című versenyre, mely a város helyi virágosítási megmérettetése. Célja a kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített környezet megteremtése.

Az önkormányzat idén is beadta nevezését a Virágos Magyarország ­versenyre, melynek Eger a kezdetektől résztvevője. Célja a kulturált, környezetbarát, ­vendégváró kép kialakítása, az életminőség javítása, a közterek, utcák, intézmények ­virágosítása, a zöldfelületek ápolása.

Az önkormányzat felhívja az egrieket, vegyenek részt a versengésben. A kiírás a napokban jelent meg, a jelentkezési határidő június 21-e – tájékoztat Zentai László médiareferens. A megmérettetésre lakossági, idegenforgalmi, intézményi, valamint ipari és kereskedelmi szolgáltató kategóriában lehet jelentkezni.

Eger számos elismerésben részesült a virágosításért, ez tudatos munka és összefogás eredménye a szervezők szerint. Tavaly novemberben a 25 éves Virágos Magyarország verseny jubileumi díját, a szervező Magyar Turisztikai Ügynökség internetes szavazásán a Legvirágosabb Úti Cél díját nyertük el.

– A klímaváltozás miatt forró nyarakra kell számítanunk, s erre gondoljunk a növényválasztásnál. Az öntözést is oldjuk meg – nyilatkozta Ferenczy Tamás, a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny régióvezetője, aki e feladatot a Miniszterelnökség és a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából látja el. Eger korábbi főkertésze három éve a régió három megyéjében évente mintegy negyven települést látogat meg, hogy zsűrizze az indulókat. Tapasztalatai szerint a benevezett városok és falvak igyekeznek virágossá varázsolni a környezetüket, de sokszor a munkaerő hiányzik ehhez, főleg mióta kevesebb a közmunkás. A növényeket nemcsak kiültetni kell, hanem gondozni, öntözni, tápoldatozni is.

Főleg a magyar fajtákat javasolja, melyek tűrik a szárazságot, ellenállnak a kórokozóknak. A szakember például a bársonyvirágot azaz büdöskét ajánlja, a mályvaféléket, a kúpvirág változatait. Ajánlottak ezek is: kakastaréj, petúnia, díszcsalán, begónia, vinca. Népszerű a zárporvirág, a Kleopátra tűje is. Felkapottak a mediterrán dísznövények is. A leander gondos ápolás mellett jól megél nálunk, de a füge, a gránátalma, a pálmafélék odafigyelést igényelnek.

Elárulta: a zsűrizésnél figyelembe veszik, helyesen ültették-e ki a virágokat, ügyeltek-e a színek kontrasztjára. Szabály, hogy a hátsó sorba a magas termetű növények kerülnek, előre a kisebbek. Fontos, hogy az összkép harmonikus legyen.