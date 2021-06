Ismét koncertekkel vár a Márai Központ, íme a legközelebbi fellépők

Az egri polgármester kiemelte, a rendezvényekre ötvenmillió forinttal számol az önkormányzat, s ezt igyekeznek hatékonyan és igazságosan elosztani.

– A járvány okozta nehézségek ellenére sikeresen elstartolt a Szépasszonyvölgyi Szabadtéri Színpad, vagyis a Márai Központ. Az első hétvégén a Bagossy Brothers Company adott teltházas koncertet – mondta Mirkóczki Ádám polgármester a Szépasszony-völgyben tartott sajtótájékoztatón kedd délután. Mint ahogy arról már beszámoltunk, a szabadtéri színpad körüli teendők és a rendezvényszervezés az Agria Film Kft-hez kerültek a Média Egertől. A polgármester kiemelte, ez egy profiligazítás. A médiánál hagyni a rendezvényszervezést ugyanis értelmetlen lett volna. Hozzátette, hogy anyagi vonzata az átszervezésnek nincs és létszámváltozással sem járt.

– Igyekszünk minél sokszínűbb tartalommal megtölteni a Szépasszony-völgyet. Bízom benne, hogy a látogatók elégedettek lesznek a programkínálattal. Idén is működik a völgybe tartó buszjárat, hiszen stratégiai kérdés a közösségi közlekedés biztosítása ide. A taxinál jóval olcsóbb és mivel vezetni sem kell, lehetőséget nyújt a kóstolásra is – emelte ki. Kitért arra is, hogy 25 millió forintot szánnak a Márai Központra, például annak rendbetételére. Véleményük szerint ugyanis a rendezvénysorozat végeztével, várhatóan ősszel több apró javításra és karbantartásra is szükség lesz.

– A kivitelezés nem igazán az épület funkciójának megfelelően zajlott. Apróságokról van szó ugyan, de például egy korlát újragondolásával kevésbé lesz balesetveszélyes a rendezvényközpont – fogalmazott. Említette, hogy rendezvényekre ötvenmillió forinttal számol az önkormányzat, s ezt igyekeznek hatékonyan és igazságosan elosztani. Meglátása szerint a szervezéssel nagyobb, turisztikailag jelentős magyar városhoz képest is jól állnak, köszönhetően annak, hogy időben foglalkoztak a témával.

Berényi Tamás Az Agria Film Kft. ügyvezetője arról számolt be, hogy legközelebb a Tankcsapda érkezik a központba, majd egy Dumaszínház est Kőhalmi Zoltánnal, illetve a Szomszédnéni Produkciós Irodával.

– Odafigyelünk arra, hogy a programok a gyermekeknek és az időseknek is szórakozást kínáljanak. Az átalakítással az is cél, hogy a helyszín barátságosabb és színesebb legyen – húzta alá Berényi Tamás.

Arról is beszéltek, hogy a korlátozások miatt a szervezési munkálatokat jóval később lehetett megkezdeni, mint ahogy azt más időszakban szokták, ennek ellenére mégis színes, több korosztály számára is érdekes programkínálattal várják a vendégeket a Máraiban idén nyáron. A már említett előadókon túl fellép a Szépasszonyvölgyben a Budapest Bár Tóth Verával, Mező Misivel, Keleti Andrással, Kollár Lacival és Behumi Dórival, továbbá Egerbe érkezik a Honeybeast együttes és a P.Mobil is.

Két alkalommal is látható lesz a színpadon az Egri Szimfonikus Zenekar. Augusztusban egy hatalmas Abba Show-t tekinthetnek meg a nézők Janza Katával és Polyák Lillával, valamint Csányi Sándor önálló estjét is. A nyarat Péter Szabó Szilvia Noxtalgia koncertje zárja majd. A szervezői munkálatok jelenleg is zajlanak, így hamarosan újabb részletek derülnek ki az idei fellépőkről.