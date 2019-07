Ismét sokakat vonzott a kisnánai baracknap

Fiatalok, idősebbek is érkeztek az eseményre.

Már délelőtt elkezdődött a településen a készülődés. A várban idén is megrendezték a népszerű baracknapot, amely minden esztendőben egyre több vendéget vonz az ország különböző tájairól.

Miközben a várban a sátor árnyékában beszélgetünk a lekvárfőzés szakértőjével, egy népes csoport érkezik, kiderül a Pestszenterzsébeti Duna Szépkorúak Egyesülete jött meg.

Vezetőjük, Csibor Attiláné készségesen tájékoztat arról, hogy kimondottan emiatt a rendezvény miatt keltek útra, s ide már korábban be is jelentkeztek. Az egyébként nagy számú, több mint háromszáz tagú egyesületből ötvenen választották a kisnánai hétvégét. A herőce és a palacsinta is nagyon ízlett a szépkorúaknak, természetesen friss sárgabarack lekvárral tálalva.

További részleteket a Heves Megyei Hírlap hétfői számában olvashat!