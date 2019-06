Ismét sokakat vonzott a szalóki Tor-Túra

Minden volt, mi szem-szájnak ingere.

Ínycsiklandó falatok, kiváló szalóki borok és persze remek hangulat várta azokat, akik szombaton ellátogattak a 17. Pünkösdi Tor-Túrára Egerszalókra. Mivel az időjárásra nem lehetett panasz, idén is rengeteg érdeklődőt vonzott a program, a szervezők minden korosztálynak készültek kikapcsolódási lehetőséggel.

A főzőverseny résztvevői már délelőtt begyújtottak a bográcsok alá, hogy a vendégeknek már csak kóstolni kelljen. Volt marhatokány, nyitrai tarhonya, kemencében és tárcsán sült húsok, és persze rengeteg finomabbnál-finomabb házi sütemény. Fellépett Kató néni, Varga Feri és Balássy Betty, számos kórus, az esti táncházban pedig a Többsincs néptáncegyüttessel lehetett ropni, amelyhez a Tekergő zenekar szolgáltatta a talpalávalót. Kézműveskedni is lehetett, mesteremberek mutatták be, hogyan is kell kosarat fonni, hogyan működik a rokka, a legkisebbek pedig színezhettek is. Azokra is gondoltak, akik valamilyen finomságot szerettek volna magukkal vinni, pompás házi lekvárok és szörpök közül lehetett válogatni.