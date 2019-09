Ismét vitára hívta Klausmannt Hiesz

A városvezető technikai okokra hivatkozva a vita helyszínének a városháza nagytermét jelölte meg, időpontnak pedig október 9-ét ajánlotta.

Egy hónapja hívtam ki először polgármester-jelölti vitára Klausmann Viktort, azóta nem kaptam érdemi választ tőle. Talán ennyi idő elég volt arra, hogy felkészüljön Gyöngyösből – mondta Hiesz György tegnapi sajtótájékoztatóján.

– A demokrácia íratlan szabályai szerint is hasznos lenne a nyilvánosság és a sajtó előtt lefolytatni a vitát, hogy elmondhassuk, ki mit szeretne tenni Gyöngyösért – hangsúlyozta Hiesz György hozzátéve: a választóknak joguk van megtudni, hogy a két nagy politikai erő mit tervez, és fontos lenne néhány hazugságot, csúsztatásokat is tisztázni. Cáfolom azt a híresztelést, amit Klausmann Viktor és kampánycsapata terjeszt rólam, miszerint megfáradtam és nyugdíjba mentem. Szó sincs erről – nyomatékosította a polgármester, aki a sajtótájékoztatót követően nem csak postán juttatta el a vitára felkérő levelet, hanem személyesen is átadta a Fidesz gyöngyösi irodájában.