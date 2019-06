Itt a kánikula, támad a pollen

A pázsitfűfélék pollenje a legjelentősebb allergének közé tartozik, a májusi és júniusi időszak pollenterhelésének jelentős meghatározója, az erre allergiásoknak akár pormaszk viselete is ajánlott lehet.

A következő napokban fokozódik a meleg, akár 36 fokig is emelkedhet a hőmérséklet a hét második felében – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Záporok, zivatarok csak elvétve fordulhatnak elő, többnyire meleg, napos időre van kilátás, a nappali minimumok 15–20 fok között alakulnak majd. Hétvégén már akár 36 fok is lehet, és többfelé lesz várható zápor, zivatar, erős széllökések kíséretében. Ideje az UV-védelemre is nagyobb figyelmet fordítani, a napokban már erősebb UV-B sugárzásra számíthatunk.

A meleg, többnyire száraz idő miatt az allergiásokra nehéz időszak vár, ugyanis fokozódni fog a pázsitfűfélék pollenszórása, amely az arra érzékenyeknél tüneteket okozhat – tájékoztatott közösségi oldalán az országos tiszti főorvos. Mint írták, a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja egyre többfelé érheti el az erős tüneteket okozó magas, vagy nagyon magas szintet. Az esetleges hirtelen zivatarok sem javítanak a helyzeten, ugyanis ilyenkor roncsolódnak a pollenszemek, amely esetenként akár asztmatikus tüneteket is kiválthat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt javasolja, hogy a pázsitfűfélék pollenjére érzékenyek készüljenek fel a fokozott allergénterhelésre, és mielőbb keressék fel kezelőorvosukat.

