Itt a narancssárga friss vitaminbomba!

Messziről virítanak a narancssárga színben pompázó, különféle formájú és nagyságú sütőtökök a zöldséges standokon. A kisebb példányok dekorációs kellékként, a nagyobbak kiváló konyhai alapanyagként szolgálhatnak.

– A sütőtökszezon akkor indul, amikor először fagy – mondta az egri piac egyik árusa. Deákiné Sós Zsuzsanna hozzátette, körülbelül két hete jelent meg a piacokon ez a zöldség és kitart egészen kora tavaszig.

– Általánosságban elmondható, hogy soha nem csalódtunk még a sütőtökben, úgy minőségében, mint mennyiségében. Ugyanezt mondják vásárlóink is, talán az egyik legnépszerűbb áru ilyentájt a sütőtök. Az ára sem magas, most például kifejezetten olcsó. Egy-egy évben kénytelenek voltunk emelni azért, mert kevés volt belőle, hiszen édes termékről beszélünk, melyet az állatok is szívesen megdézsmálnak – fogalmazott Zsuzsanna.

Hozzátette, a sült tök kellemes csemege, ha hidegre fordul az idő. Ráadásul jót tesz, ha minél többet eszünk belőle. Ebben az időszakban könnyen meghűl a szervezet, viszont a sütőtök kiválóan alkalmas, hogy megerősítsük az immunrendszerünket, felkészítve magunkat a beteges időszakra.

– Megelőzhető vele a megfázás, valamint más légúti megbetegedések. Hasi gondok kezelésére szintén javallott, mivel béltisztító hatása van. Ezek mellett úgy tartják, alkalmas a máj- és veseproblémák megszüntetésére – összegzett Zsuzsanna.

Az egri Szabó Gyöngyi ugyancsak csupa jót mondott a sütőtökről. – Ha tehetem, két-három alkalommal is eszem hetente, amikor itt a szezon. Egyrészt finom, édes íze van, másrészt pedig tele van vitaminokkal: A-vitaminnal, karotinnal, ami jó a szemre, bőrre, ezenkívül van még benne C-vitamin és kalcium is. Sőt a legkisebbeknek is tökéletes, jól hat a gyomorműködésre, így bátran ajánlom mindenkinek – részletezte. Hozzáfűzte, a legegyszerűbben készíti el, feldarabolja, sütőpapíron megsüti, és így fogyasztja.

Gyöngyi elárulta azt is, hogyan választ tököt a piacon. – Ha vásárolok, mindig a legnarancssárgábbat veszem meg, mert az szinte kivétel nélkül jó. Azt érdemes tudni még, hogy ha egy picit megcsípi a fagy, az íze még zamatosabb lesz, ezt jó, ha észben tartjuk. Egyébként a körteformájút kedvelem a legjobban, éjjel-nappal tudnám enni – fűzte hozzá viccesen.

Sülve, főve finom csemege A sütőtöknek rengeteg elkészítési formáját ismerjük. Ha fellapozunk egy receptkönyvet, vagy az interneten böngészünk, láthatjuk mennyiféleképpen készíthető el. Kitűnő alapanyag, ha krémlevest főzünk, de köretként és desszertként is megállja a helyét. Előszeretettel készítenek belőle babaételt és az egészség megőrzését elősegítő italt. Az ínyencek lekvárnak befőzve is kipróbálhatják.

Magja sem megy kárba, mivel pirított formában kellemes ropogtatnivaló. Zacskós változatban pedig bármelyik boltban megtaláljuk az év minden szakában.