Itt a pollenszezon: a virágporra érzékenyek most különösen sokat tüsszöghetnek

Itt a tavasz, s ezzel együtt elindult a pollenszezon is. A Heves Megyei Kormány­hivatal Népegészségügyi Főosztályának segítségével térképzetük fel, mely növények szórják már az allergén anyagokat.

– A tavasznak, a ragyogó szép időnek, a meleg napsugaraknak nagyon örülök, de kezdődik az év legnehezebb időszaka számomra, ugyanis allergiás vagyok. Amint az első pollenszemek megjelennek, már előjönnek a tüneteim, viszket a szemem, sokat tüsszögök. Ez viszont majd nyáron még rosszabb lesz – mesélte el portálunknak Erika, egy egri fiatal hölgy.

Az idei pollenszezon monitorozása Heves megyében február 1-jén indult el, és várhatóan november közepéig tart majd – írta beszámolójában a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya.

Tél végén, kora tavasszal jellemzően a fák, bokrok pollenszórása veszi kezdetét. Ide tartoznak többek között az éger, nyír, mogyoró, tiszafafélék, kőris, juhar, szil és nyár.

– Az általában elsőként megjelenő éger és mogyoró virágpora ebben az évben is már február elején detektálható volt az egri csapdában. Az első napok alacsony értékei után az utolsó téli hónap vége felé közeledve közepes, majd február utolsó hétvégéjén magas koncentrációban volt jelen mindkét faj virágpora a levegőben. Az említett értékek az allergiásoknál és az adott allergénekre különösen érzékenyeknél tünetek kiváltását eredményezhették – fogalmaztak.

Márciusban is a korai virágzású fák, bokrok porszórása a jellemző, tájékoztattak. A beszámoló szerint az elmúlt hetekben továbbra is az éger és a tiszafafélék virágzása okozott magas koncentrációt. A legfrissebb adatsorok szerint e két növényfaj virágporának mennyisége volt számottevő a légkörben. A tiszafafélék pollentöménysége egyes napokon már nagyon magas mértékig emelkedett, ám ez a fafaj alacsony hatással bír, így a biológiai eredetű allergénekre érzékenyek számára az utóbbi időszak kevéssé volt megterhelő.

– Jelenleg az eddig kellemetlen tüneteket okozó mogyoró porszórása már nem számottevő és az adatok szerint az éger is elérte csúcsát, azonban továbbra is okozhat kellemetlenségeket az arra érzékenyeknél. A kőris-, szil- és nyárfa első pollenszemei is megfigyelhetők már a levegőben – részletezték.

A következő hónapokról is kaptunk tájékoztatást. Áprilisban előreláthatólag egyre inkább erősödik majd a terhelés, egyre több allergén növény virágzása indul el. Továbbra is főként a fák okozta fokozottabb jelenlét lesz megfigyelhető. Először a nyír-, kőris-, juhar-, majd ezt követően a bükk- és a tölgyfák pollenszórásának erősödése várható az előttünk álló hónapban.

Minden jóban van valami rossz: a virágpompát mutató természet nem mindenkinek jelent szép élményt. A kellemes, tavaszias időjárás jelentősen megemeli majd a virágzó növényfajok számát, de ezzel együtt az általuk kibocsátott pollen mennyiségét is. A csapadékmentes időjárás hatására az átlagosnál is erősebb lehet ezen növények jóvoltából a koncentráció mértéke. Azonban a helyenként előforduló záporok, zivatarok átmenetileg csökkenthetik a szórás mértékét, közölte a népegészségügyi főosztály.