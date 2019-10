Itt az őszi szünet, de Egerben nem unatkoznak a diákok

A gyermekek legnagyobb örömére már javában tart az tanév első pihenője, az őszi szünet.

A szülőknek azonban gyakran fejtörést okoz, hogy az iskolai szünidők alatt mi legyen a csemetékkel. A szerencsésebbek el tudják helyezni a lurkókat a nagyszülőknél, akinek pedig nincs segítsége, annak sem kell kétségbe esnie ősszel sem, hiszen számos programot szerveznek a megyeszékhely intézményeiben.

A legkülönfélébb táborokba várják a kicsiket, míg a szülők dolgoznak. Az egri várban, a Varázstoronyban és az EKMK Forrás Gyermek- és Ifjúsági Házban is remek elfoglaltságot kínáltak az iskolásoknak, akik kreativitásukat fejleszthetik és ismereteiket is tágíthatják a foglalkozásokon.

A Forrás Gyermek- és Ifjúsági Házban őszi kreatív alkotótábort­ szerveztek, ahol számos színes programot kínálnak a fiataloknak. Kádár-Fűzi Réka, az Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) munkatársa portálunk kérdésére elmondta, nyáron nagy érdeklődés volt a kreatív táborra, ezért gondolták úgy, hogy megpróbálkoznak egy őszivel is. Úgy látja, van igény rá, és nagy segítség a szülőknek is.

A különféle kreatív foglalkozások mellett, egyebek közt ellátogatnak a Négyszögletű kerek erdő mesekiállításra s szabadulószobában is kipróbálhatják magukat.

A Dobó István Vármúzeum is gondolt az őszi szabadságukat töltőkre, a várban tematikus alkotónapokkal várnak mindenkit. A három nap alatt lehetőség van egyebek közt nemezelés, fazekasság, kékfestés és papírmerítés kipróbálására.

A Líceumban található Varázstorony is színes programokkal készült a szünidőre, kémiashow-t vagy planetáriumi előadást is megtekinthetnek, napórát készíthetnek, és izgalmas vetélkedőre is invitálják a diákságot.