Ízletes seregszemle Egerben: lassan sütögették a szendvicsbe való húsokat

Ízek és illatok árasztották el a Dobó teret, amikor begördült a Food Truck Show mezőnye. Legyünk büszkék, az idei street food szezon Egerből indult. Mik a legtrendibb étkek? Hogyan készül az igazi barbecue? – megkérdeztük.

Lapocka, császárhús, comb – ezek készültek komótosan faszénparázs fölött a The Grilled Piggy nevű szekszárdi csapat speciális, saját fejlesztésű füstölőjében. Jó fél nap, mire megpuhulnak a jókora húsdarabok, átjárják azokat a fűszerek, és ízletes kéreg sül rájuk, de még rostlapon rájuk is pirítanak. A dunántúli fiúknak az egészben sült malac a specialitásuk. A ráérősen sült húsok kenyércipóba kerülve válnak mesteri szendvicsekké – ehhez csalamádé és néhány finom öntet szükséges. A lényeg itt a füstben igen lassan sült húson van, nem kell az alapanyagot túlfűszerezni, elég a só, kömény, fokhagyma – magyarázták a fiúk. Otthon is előrukkolhatunk hasonló fogással, igaz, a nyárson sült röfi nem a kezdők műfaja.

A mexikói étkek is alkalmasak arra, hogy kézből falatozzunk, ezt lovagolja meg a MexKitchen, a legnépszerűbb fogásuk a burrito. Akad olyan szendvicsük, amit magyarítottak, tejföl, majonéz, bacon van benne, olvadó sajt és némi csípősség. Házi tortillából is sokféle dolgot készíthetünk, hogy mivel töltsük meg, annak a fantáziánk és a fűszerpolcunk szab határt.

A barbecue hívei sem csalódtak. Lassan, alacsony hőmérsékleten, forró füstben vált tökéletessé a bőrös császár, a sertésoldalas meg a marhaszegy. A grillt és a barbecue-technikát, ez utóbbi egy füstölési eljárás, nem szabad összekeverni. Az ideális hőmérséklet utóbbinál 110–120 °C, az idő pedig a sertéshúsnál 6–8 óra, a marhánál 10–15 óra, magyarázta a Smokey Monkies standjánál Pál Róbert.

Az egri felhozatal közönségszavazását idén a Food Maffia nyerte, a vállalkozást egy balassagyarmati házaspár hozta létre, ahogy ők fogalmaznak, szerelemből…