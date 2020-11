Januártól Heves megyében is tilos lesz a zöldhulladék elégetése

Mára sok emberhez eljutott az új rendelkezés híre, miszerint jövő ­január 1-jétől tilos zöldhulladékot égetni a településeken. A falvakban azt mondják, ezt bizonyára a városban élők találták ki.

Jövő januártól tilos lesz a kertekben felgyülemlő zöldhulladék ­elégetése. A céllal elvileg mindenki egyetért, azaz ne szennyezzük a levegőt feleslegesen. A megvalósítás a gyakorlatban azonban korántsem olyan egyszerű.

Egy vidéken élő, magát környezettudatosnak valló olvasónk azzal hívta fel szerkesztőségünket, hogy a cél nemes, ám a falvakban egyelőre kivitelezhetetlen. Elmondta, hogy ősszel és tavasszal a kiskertekben, gyümölcsösökben olyan mértékű, metszésből származó nyesedék keletkezik, amit képtelenség vékony kis műanyag zsákokba gyömöszölni, hogy aztán a szolgáltató az adott napon elvigye.

Ráadásul a kertészetben járatos szakemberek a mai napig állítják, a fertőzött növényi részeket mindenképpen érdemes elégetni, hogy ne tegyenek nagyobb kárt jövő tavasszal. Olvasónk azt is hozzátette, ő nem szokott – vagy csak nagyon ritkán – permetezni, épp ezért fontosnak tartja a kerti hulladékok alkalmankénti elégetését, mert ez a védelem egyik fontos eszköze.

Nincs egyedül véleményével. A téma kapcsán több település önkormányzati vezetőjét is megkérdeztük arról, miként vélekednek a rendelkezésről. Akadt olyan faluvezető, aki nevének mellőzését kérve így fogalmazott: – Vidéken, falvakban ez a szabály betarthatatlan. Úgy vélem, ezt olyan városi emberek találták ki, akik pihenésképpen néha leruccannak vidékre, s ha éppen nem ők maguk grilleznek, zavarja őket a füst.

Megoldást egyetlen dolog jelenthetne a falvakban, ez pedig a közösségi komposztálás. Városokban vannak már erre tapasztalatok, jó gyakorlatok, a kisebb településeken azonban gyerekcipőben jár ennek alkalmazása. Nem véletlenül. Falvakban jóval nagyobb a gondozásra ítélt zöldfelület, s ezzel arányosan a zöldhulladék mennyisége is sokkal nagyobb.

Sirokban elvileg járható lenne az út, hiszen az önkormányzat pályázaton nyert olyan aprítékolóberendezést, amelynek a lakosság is előnyét élvezhetné. Tuza Gábor polgármester azt mondja, most is jó hasznát veszik a berendezésnek az önkormányzati területen begyűjtött zöldhulladék újrahasznosításában, azonban ez kiterjeszthető lenne a lakosság számára is. Gondolkoznak azon a képviselőkkel, hol lehetne jövőre kijelölni olyan helyet a községben, ahol a kerttulajdonosok égetés nélkül megválhatnának a fölösleges és szelektív szállításra alkalmatlan, lemetszett növényektől.

Több, általunk megkérdezett polgármester is úgy fogalmazott lapunk érdeklődésére, hogy a tiszta levegő mindennél fontosabb, így minden döntés fontos, ami ezt a célt szolgálja. Addig azonban, míg a falvakban nagyon sokan fűtenek szilárd tüzelésű kazánnal, ahol gyakorlatilag minden fölösleges hulladék elégethető, addig törvényileg hiába szabnak gátat az égetésnek, kevés az esély, hogy ez a gyakorlat egyik napról a másikra megváltozzon.

Környezetvédők szerint az avarégetés betiltása nagyon fontos rendelkezés, ám addig nehezen kivitelezhető, amíg a lakosság jelentős hányada nem tud vagy nem akar például fűtés-korszerűsítést végrehajtani. Vagy azért, mert nincs pénzük erre, vagy azért, mert a mai napig nem jutott el hozzájuk érthető formában, hogy milyen ártalmas a saját és mások környezetére, egészségére a zöldhulladék elégetése.