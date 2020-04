Járulékkedvezményt kaptak a borászok is

A kormány úgy döntött, hogy a koronavírus-járvány ­okozta hatás enyhítésére a járulékkedvezményt ­kiterjeszti a szőlő-bor ágazat ­szereplőire is. A díszkertészeknél, a pálinka-előállítóknál, a kisüzemi sörfőzdéknél és a vadgazdálkodóknál csökkennek még a járulékterhek.

A rendelet értelmében a turizmus és a vendéglátás kényszerű szüneteltetése miatt leginkább bajban lévő ágazatokban csökkennek a terhek, tudtuk meg a térség országgyűlési képviselőjétől, dr. Nyitrai Zsolttól.

– Rendkívül fontos társadalmi csoport, megbecsült közösség nálunk a szőlő- és bortermelőké. Ők kerestek meg levélben, több boros érdekképviselettel egyetemben, hogy a kialakult helyzetben történjen könnyítés a szőlő- és bortermelők esetében is. Nálunk, az Egri borvidéken legalább ötezren élnek a hegy levéből. Köszönettel tartozunk nekik, merthogy a nedűink méltán világhírűek. Már sokadik alkalommal e szakma olimpiájáról az Egri borvidék hozta el a legtöbb aranyérmet. Nyilván, ez nem véletlen, hanem a kiváló szakértelemnek köszönhető. Ők viszik messze jó hírünket országban és világban. A mostani helyzet nekik is komoly nehézségeket okoz – mondta a honatya és miniszterelnöki megbízott.

Nyitrai Zsolt szerint sokan vannak a borászok között olyanok, akik vendéglátással is foglalkoznak. Számukra egyszer már jelentett segítséget a vendéglátóhelyekre vonatkozó járulékcsökkentés. Most bővült ez a kör a szőlő- és bortermelőkkel, ami további könnyítés lehet nekik.

– Ez a döntés is adhat reményt és kitartást a nehéz napokban. A borászok megkeresését az Agrárminisztériumnak juttattam el. A mostani közös siker és közös eredmény, s tudok arról, hogy vannak további ötleteik, például a borértékesítés elősegítésére is. Folyamatos a párbeszéd az Agrárminisztérium és a szőlészek, borászok között. Ennek részese vagyok én, mint parlamenti képviselőjük – árulta el Nyitrai Zsolt.

Az egri Gál Tibor egyike azoknak, akik mind a borászatban, mind a vendéglátásban érdekeltek, és tizenkét alkalmazottat foglalkoztatnak.

– A legfontosabb szempontunk az volt, hogy minden kollégánknak meg tudjuk tartani a munkahelyét. Közöttük vannak olyanok is, akik már húsz éve nálunk dolgoznak. Mondhatom úgy is, hogy részei vagyunk a családjuknak, megélhetésüknek nagyon fontos támaszai vagyunk. Kíváncsian vártuk, hogy az állam hogyan tud bennünket segíteni, mert azt be kell látni, hogy az az iparág, amellyel mi foglalkozunk, az egyik leginkább sújtott – nyilatkozta a borász.

Elmondása szerint az ő esetükben szerencsét jelent a szerencsétlenségben, hogy a vállalkozásukban többféle feladat van. Ha a munkatársaikat vendéglátásban tudták volna csak foglalkoztatni, akkor az most nem sikerült volna. A saját szőlészetükbe azonban át tudták csoportosítani őket. Ebből a cégnek ugyan nincsen árbevétele, de legalább a teendőket az eddigi idénymunkások helyett a saját embereikkel oldják meg.

– Ők, úgy tűnik, hogy nagyon hálásak, hogy meg tudtuk őrizni a munkahelyüket. Örülünk annak, hogy korábban a vendéglátásnál elengedett járulék lehetőségével most a borászok is élhetnek. Nagyjából csak a foglalkoztatottjaink nettó fizetését kell így finanszírozni. Bérköltségeink jelentősen lecsökkentek, levegőhöz jutunk és remélhetőleg az idei évjáratot biztonsággal el tudjuk készíteni – tette hozzá Gál Tibor.

Dr. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott tájékoztatása szerint az agráriumot célzottan segítő kormánydöntések születtek. A legkisebb mezőgazdasági termelők számára is pénzügyi mentőövet jelenthet, hogy a szabad felhasználású, akár hároméves futamidejű Agrár Széchenyi Folyószámla Hitelt ingyenessé tették, és a felvehető keret megduplázásáról határoztak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az év végéig megkötött új szerződéseknél a felvehető hitel maximumát 100 millió forintról 200 millióra emelték meg.

Az agrártárca költségvetési forrásaiból nyújtott kamat- és kezességidíj-támogatás 100 százalékra nőtt, valamint vállalták a hitelek megkötésével, fenntartásával kapcsolatos költségek teljes megtérítését. A hitelfizetési moratórium, a felgyorsított áfa-visszaigénylés is sokat számít a gazdáknak.