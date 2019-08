Játszóházat avattak az egri várban

A családoknak kedveznek a vármúzeumban.

Hiánypótló szolgáltatással bővült a Dobó István Vármúzeum (DIV), szerdán játszóházat adtak át az intézmény igazgatósági épületében. A beruházással elsősorban a kisgyermekes családoknak szeretnének kedvezni, a fejlesztés húszmillió forintból valósult meg – tudatta portálunkkal Petneházy-Halász Noémi, a DIV kommunikációs-, művészeti- és sajtóreferense.

A játszóház kialakításakor arra törekedtek, hogy az illeszkedjen a vár egyedi hangulatához, és a gyermekek szórakozás közben elkezdjenek megismerkedni történelmi értékeinkkel. A játszóházban a jövőben különféle gyermekprogramokat, akár születésnapi zsúrokat is lehet rendezni, de a DIV saját rendezvényeihez is hasznosítható lesz. Emellett arra is lehetőséget nyújt, hogy a szülők nyugodtan megtekinthessék az intézményt, amíg gyermekük játékos módon ismerkedik meg a vár történetével.

A vármúzeum célkitűzései között már évek óta szerepel, hogy a DIV gyermek- és családbarát legyen. Mivel a játszóház fedett térben lett kialakítva, egész évben üzemeltethető, ezzel hozzájárul a szezonalitás mértékének csökkentéséhez.