Javulhat-e az orvosi ellátás Kerecsenden?

A településen évek óta gond a egészségügyi ellátás változó színvonala.

Az előző években az jelentette a legnagyobb problémát, hogy nehezen pótolták nyugdíjba vonult, szeretett háziorvosukat.

Ez részben azzal is magyarázható, hogy a háziorvosi rendelőt hosszú évek óta nem sikerült felújítani, a régi elavult épületben így a gyógyítás feltételei is meglehetősen rosszak. A korábbi önkormányzati szolgálati lakás is alapos felújításra szorul, amely talán segíthetne abban, hogy vonzóbb legyen a településen gyógyító munkát vállalni.

Most felcsillant a remény a körülmények javítására. Sári László polgármester arról tájékoztatta a lakosságot, hogy a Magyar Falu pályázaton már sikerült erre a célra forrást szerezni, egy másik beadott pályázatuk pedig elbírálásra vár a Belügyminisztériumban.

Az is jó hír a helybelieknek, hogy a szolgálati lakásra is nyert pályázatot az önkormányzat, így annak felújítása már jövő tavasszal megkezdődhet.

Mindenki bízik abban, hogy jövőre végre valóban javulhat a helyi egészségügyi ellátás színvonala Kerecsenden is.