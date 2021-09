Javuló útviszonyok és fejlesztések is várnak a gyarapodó Nagyútra

A kevesebb mint háromszáz lakóházas falu csendesen éli hétköznapi életét. Az önkormányzat törekvéseinek megfelelően méretéhez képest jelentős fejlesztéseket tudnak megvalósítani. Erről beszélgettünk Tóth Géza polgármesterrel.

– Legnagyobb beruházásuk a szennyvízelvezetés. Hol tartanak most a falu életét alapvetően meghatározó programmal?

– A szennyvíztisztító megépítése, illetve a vezetékrendszer kiépítése már befejeződött. A 700 millió forintos összköltségű projekt most a lakossági rákötéseknél tart. Nagy eredménynek tartom, hogy a beruházás megvalósítása a portákra bevitt csonkokig ingyenes. Bízom abban, hogy a 270 lakás közül minél többen csatlakoznak a rendszerhez. Ez abból a szempontból is érdeke az ingatlan tulajdonosainak, hogy ne kelljen a törvényi előírások alapján talajterhelési díjat fizetniük.

– Nagyútra mindkét megközelítési irányból, Kál, illetve a 3-as út felől közismerten nagyon rossz út vezetett. Történt-e változás az utak állapotában?

– Természetesen. A legfrissebb fejlemény, hogy a 3-as számú főútra kivezető út felújítására pályázatot nyújtunk be. Ennél jóval előrébb tartunk a káli úttal. A hat kilométeres szakasz településünk felé eső szakasza tavaly őszre megújult már. Tavasszal a Kálig tartó szakasz is elkészül. Teljesen új útról, új útalapról van szó.

– Ha már az utaknál tartunk: mi a helyzet a belterületeken?

– Tavaly elkészült főutcánk, a Kossuth Lajos út másik, a vasútig tartó fele is. Belügyminisztériumi pályázaton pedig 11-11 millió forintot nyertünk a Kompolti, illetve a Rákóczi út aszfaltozására. A Magyar Falu Programból is jutott 15 millió egy régi makadámburkolatú út a Petőfi leaszfaltozására.

– Az igen népszerű Magyar Falu Programban volt-e más sikeres pályázatuk?

– Tavaly a falu- és tanyaprogramból pályázaton egy Mercedes kisbuszhoz jutottunk, s egy alkalmazottat is foglalkoztathatunk. Nagyon jól hasznosítható az eszköz különféle célokra. Jól halad a szolgálati lakás felújítása is. Az elmúlt évben 9,6 millió forintból megtörtént a külső rekonstrukció, s most 5,5 millió áll rendelkezésre a belső felújításra, fűtéskorszerűsítésre.

– Úgy tudjuk, az említett programok mellett vannak kisebb összegű, de igen fontos egyéb fejlesztések is.

– Nyertes pályázatunk van a művelődési ház fűtés-korszerűsítésére, 3,2 millió forintos összegben. A munkák hamarosan elkezdődhetnek. Idén költhettünk a ravatalozó külső felújítására is. Része a pályázatnak két férőhelyes halotti hűtő kialakítása is. A közelmúltban értesítettek bennünket, hogy nyertünk 15 millió forintot a templomtető felújítására. Az őszi időjárás nem nagyon alkalmas a munkák megkezdésére, így a kivitelezés nagy valószínűséggel átcsúszik tavaszra.