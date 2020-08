Jégkrémmel és locsolással hűtik a kánikulában a gyöngyösi állatkert lakóit (fotók)

A legnehezebben a tigrisek viselik a kánikulát.

A nyári melegben jégkrémmel és locsolással hűsölnek a Gyöngyösi Állatkert lakói. Barcai Henrietta, a létesítmény vezetője portálunk kérdésére elmondta, hogy ez nem egyszerű kedveskedés. Harminc fok felett nagy szüksége van lakóiknak a hőség mérséklésére.

– A főemlőseink jégkrémet is kapnak, a gyűrűsfarkú makik ezt nagyon szeretik, de nagy szenzáció ez a látogatók számára is, hiszen kevesen látnak ilyesmit az állatkerten kívül. A tigriseink, oroszlánjaink és általában a húsevők ilyenkor rendszerint félig fagyosan kapják a húsokat, de a többi állatnak is hűtött zöldségeket adunk ilyenkor. A lámáinkat slaggal locsoljuk időnkén, így téve elviselhetőbbé számukra a perzselő augusztusi meleget, ők kifejezetten élvezik a vizet. Ezen felül sokkal több friss és magasabb nedvességtartalmú takarmányt is kapnak a melegebb évszakokban – számolt be Barcai Henrietta.

Az állatkert vezetője azt is elmondta, hogy a legnehezebben a tigrisek viselik a kánikulát, fürdeni viszont szeretnek, nekik kisebb medencéjük is van a kifutóban.