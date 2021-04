Jelentősen növelte a gázfogyasztást Heves megyében a hosszú, hideg tél

Az idei tél meglehetősen hosszúra nyúlt, és valamivel hidegebb is volt az ­előző hasonló évszaknál. Így nem meglepő az a tény, hogy az újabb fagyos hónapokban a gázfogyasztás megnövekedett szűkebb hazánkban is.

A konvektorok és radiátorok, úgy tűnik, magasabb hőfokon működtek a magunk mögött hagyott télen, mint egy esztendővel ezelőtt. Szűkebb hazánk lakossága valamivel több gázt fogyasztott, mint a mostanit megelőző hideg évszakban.

Hevesben 111 ezer háztartást látnak el gázzal

Egyházi Nikoletta, a Tigáz Zrt. kommunikációs vezetője a Heol érdeklődésére elmondta, hogy a ­2020–2021-es téli időszak – beleértve no­vembert, decembert, januárt és februárt – az elmúlt tíz év átlagához képest kismértékben enyhébb volt ugyan, de 2019–2020 teléhez képest viszont hét-nyolc százalékkal hidegebb. Ez az oka annak, hogy a mostani télen a Heves megyei lakosság gázfogyasztása is hasonló mértékben volt magasabb, mint a korábbi leghidegebb évszakban. Térségünkben egyébként a gazdasági társaság 111 ezer 249 háztartásban biztosítja a gázellátást.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a koronavírus-járvány miatt érezhetően több gázt használtak-e fel megyénk lakói, leginkább amiatt, mert kényszerűségből az emberek többet tartózkodnak otthon.

– Az idei és a tavalyi ­téli időszak közötti gázfogyasztásban mért különbség döntő részben a hőmérséklet-különbözetre vezethető vissza, és nem állapítható meg szignifikáns növekedés a Covid–19 következtében kialakult helyzethez kapcsolódóan – fogalmazott Egyházi Nikoletta.

Az idén február 12. volt a leghidegebb nap

Az idén január 18-án és február 12–13-án volt kiugróan magas a gázfogyasztás Hevesben, ezeken a napokon mínusz 4, mínusz 7, illetve mínusz 5 Celsius-fok volt a napi átlagos középhőmérséklet – közölte lapunkkal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Hozzátették, hogy a leghidegebb napon, február 12-én több mint 62 millió 768 ezer köbméter földgázt fogyasztott az ország, csaknem 20 millió köbméterrel többet, mint az előző évek ugyanezen napjának átlagos fogyasztása volt.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a háztartási fogyasztók a lakások 73 százalékában használtak gázt 2019-ben, Heves megyében ez az arány 78,4 százalék. Az egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos vezetékesgáz-felhasználás 2017-ben 99,8 köbméter, 2018-ban 88,5, 2019-ben pedig ez a szám 91,5 köbméter volt megyénkben.

Havi húszezer forintot is fizetnek a fűtésért

– Rendesen fel kellett csavarni a konvektor hőszabályzóját ezen a most véget ért télen. Az otthoni munkavégzés miatt amúgy is többet vagyunk a lakásunkban, így havi húszezer forintot is fizetünk a főbérlőnek a fűtésért. Az igaz, hogy nem vagyunk túl jó helyzetben, mivel a bérelt otthonunk elég rossz elhelyezésű. Alattunk ugyanis kocsibeálló van, mellettünk pedig nincs másik lakás, így csak felülről kapunk kis plusz­meleget. Néha olyan érzésem van, hogy ennyi elhasznált gázzal egy családi házat is be tudnánk fűteni. Próbálom visszafogni a gázfogyasztást, de muszáj normális hőmérsékletet teremteni, és még a napokban is fel kellett tekerni a gombot – nyilatkozta egy egri fiatal, aki hozzátette, a konvektor nem a legideálisabb fűtőtest, ha tehetné, gázcirkóra lecseréltetné a rendszert, de egy albérletben erre nincs lehetőség.

Egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos vezetékes gáz – felhasználás Heves megyében:

2011 85,7 m3 2012 78,1 m3 2013 71,1 m3 2014 79,6 m3 2015 66,8 m3 2016 77,2 m3 2017 74,4 m3 2018 99,8 m3 2019 88,5 m3 2020 91,5 m3

Forrás: Tigáz Zrt.