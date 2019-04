Jenny, a frankfurti arab kanca

Mára már megszokott jelenség, hogy egy Jenny nevű arab kanca sétálgat nap mint nap egyedül egy frankfurti kerületben.

A 14 éve sétálgató, barátságos lovat már megszokták a járókelők is. Gazdája, a 79 éves Werner Weischedel mindennap kiengedi a fehér kancát az istállójából, ahonnan Jenny kisétál a mezőre, s a szokásos körútja után mindig hazatér. Werner elmondta, kedvence azokon az ösvényeken halad, amerre együtt jártak mikor még ő is bírta. Idővel megtanította neki az útvonalat, hogy egyedül is megtehesse azt. Az állat kötőfékjén van egy kis cetli, amin ez áll: Jennynek hívnak, nem szöktem el, csak sétálgatok. Köszönöm.