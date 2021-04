Jó a település pénzügyi helyzete, sok utat korszerűsítenek Poroszlón

A koronavírus-járvány több mint egy éve nehezíti az életüket. Sok rendezvény maradt el, több falugyűlés is. Bornemisza János polgármester közzétette az összefoglalóját, amiből kiderült, hogyan alakult az elmúlt év, s mire készülnek az idén.

– Az elmúlt évben a kötelező feladatok végrehajtására koncentráltunk, a képviselő-testület által jóváhagyott gazdasági programban foglaltakat valósítottuk meg – ismertette Bornemisza János. Az alakuló ülésen tette közzé a polgármesteri programot, s amit ígért a választási kampányban, azt igyekszik betartani. A gazdasági program öt évre szól, s a község lakóinak többségi véleményét tartalmazza.

– A járvány 2020 márciusától új helyzet elé állított mindenkit – hangsúlyozta a községvezető. – A költségvetési elvonások miatt kieső bevételeket helyhatósági tulajdon értékesítésével próbáltuk pótolni. Az önkormányzati intézmények működése folyamatos, a kötelező feladatainkat maradéktalanul ellátjuk, a pénzügyi helyzetünk stabil, hitel nélkül gazdálkodunk.

Nagyon figyeltek tavaly arra, hogy Poroszló útjai egyre jobbak legyenek, így az Ifjúság, a Malomudvar, a Verseny és a Székek utakat újították fel, melyek új aszfaltborítást is kaptak. Ahogy azt a polgármester korábban is már többször hangsúlyozta, igyekeznek minden belterületi utat megújítani ebben a ciklusban. Más terveik is vannak.

– Megvalósul a Fő úton a csapadékvíz-elvezető rendszer tisztítása. Folytatjuk a Tömegszervezetek Házának további belső felújítását. A Felvégesi temető ravatalozóépületének felújítását terveink szerint befejezzük – részletezte Bornemisza János. – Részben pályázati forrásból a polgármesteri hivatal tetőszerkezetét lecseréljük. Folytatni kívánjuk az önkormányzati utak felújítását, megújul a Haladás útfelülete, valamint megépítjük a Bartók Béla, a Vasút és a Malom utakat. Ezzel egyidejűleg rendezzük ezen utcák csapadékvíz-elvezetését is.