Jó, ha tudja, hogy már nyáron ajánlott kisepertetni a kéményét

Nem csak fűtési idényben szivároghat szén-monoxid.

A kéményseprés mielőbbi megrendelésére biztatja a katasztrófavédelem a lakosságot. Azt mondják ugyanis, hogy a szakemberek ilyenkor kevésbé leterheltek. Ennek köszönhetően nyáron gyorsabb az ügyintézés, kevesebb a várakozási idő. Megkérdeztük, kire milyen szabályok vonatkoznak e munkánál.

Nagy Csaba megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, két csoportba sorolhatók kéményseprés szempontjából az ügyfelek, a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkettő tovább osztható, azon helyekre, ahová van bejegyezve gazdálkodó szervezet, és ahová nincs.

– Aki családi házban él, és az objektumba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, azok számára a kéményseprés önkéntes és ingyenes – hívta fel a figyelmet a szóvivő. – A szakemberek akkor mennek ellenőrizni, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Bár a vizsgálat nem kötelező, érdemes a szilárd tüzelőanyagú fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakemberrel. Ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség, és fizetni kell érte.

Nagy Csaba a társasházi lakások ellenőrzéséről is szólt. Ezek esetében, ha a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, a kéményseprő értesítés után magától érkezik, és ingyen elvégzi a munkát. Ahová gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, oda a szakember szintén magától megy, de a munka díját meg kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész összeget, ha a lakást a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell megtéríteni.

Nagy Csaba hangsúlyozta, a tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése érdekében kiemelten fontos a rendszeres ellenőrzés, ami, ha nincs gond, mindössze harminc perc. A munka elvégzéséről, az eredményről mindig tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a dokumentumon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, és a problémát legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.

A szóvivő arról is szólt, bár a fűtési szezon végével csökken a szén-monoxid-mérgezés veszélye, nem szűnik meg teljesen. Így nyáron is előfordulhat ilyen, júniusban egy egri családi házban szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő. A lakók nem vették félvállról a jelzést, értesítették a katasztrófavédelmet, az egri hivatásos tűzoltók a vízmelegítő közelében mutatták ki a mérgező gázt a levegőben. A gázszolgáltató szakembere lezárta a készüléket, nem sérült meg senki sem. Nagy Csaba hozzátette, az egész évben használt gázüzemű átfolyós vízmelegítők, bojlerek és az időszakosan használt fatüzelésű kályhák, kandallók karbantartásának elmulasztása esetén a fűtési szezonon kívül is fennáll a szén-monoxid-mérgezés kialakulásának kockázata.

A szóvivő szavait azzal zárta, hogy a tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése terén bizonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. Megyénk kéményseprői modern eszközökkel, műszerekkel felszerelt szakemberek, akik a tűzmegelőzésen túl energetikai, légellátási, tüzeléstechnikai, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfelet. Érdemes minél előbb beütemezni egy ellenőrzést, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben tudunk gondoskodni.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock