Jó helyen vagyunk, mind a ketten azt csináljuk amit szeretünk – vallja az ostorosi tűzoltópár

Bódi Barbara tűzoltó törzsőrmester és Barna Lajos tűzoltó törzsőrmester a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában szolgálnak és boldog házasságban élnek Ostoroson. A párt kapcsolatukról és megismerkedésükről kérdeztük.

Lajos már 2011 óta dolgozik az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokságon, pályafutását tűzoltóként kezdte, majd gépjárművezető lett belőle. Barbara 2019-től erősíti a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztályát, referensi beosztásban.

– Amikor adódott a lehetőség, éltem vele és jelentkeztem tűzoltónak – kezdte Lajos. – A döntésemben senki nem befolyásolt, a családban ezelőtt sosem volt lánglovag.

Barbara már kisgyermekként is érdeklődött a rendvédelem iránt. Ötéves korában pillantott meg először egy lovasrendőrt. Ahogy visszaemlékszik, egyből mondta édesanyjának: ő is az lesz ha felnő. Rendőr ugyan nem lett belőle, ám a fiatal lány úgy érzi, most a lehető legjobb helyen van.

– Tavaly kerültem az igazgatóság hatósági osztályára, de 2012-ben, miközben a sulit végeztem, részt vettem itt egy kétszer kéthetes gyakorlaton – mesélte Barbara. – Lajos akkor látott meg először és a közösségi médiának köszönhetően felkeresett, majd írt. Mikor idekerültem könnyen beilleszkedtem, hiszen a tűzoltóságon már sokan ismertek.

A fiatal pár próbálja az együtt töltött idő minden pillanatát alaposan megélni. A szerelmeseket arról is kérdeztük, mi fogta meg őket egymásban!?

– Ismerkedésünk elején személyesen még nem találkoztunk, nem volt meg az igazi első benyomás, de kedvessége már az írásaiban is megmutatkozott – mosolygott Barbara. – Lenyűgözött a pozitív életszemlélete, ez rám ugyanis nem jellemző, én két lábbal a földön járok. Ugyanaz volt az érdeklődési körünk, ez is sokat segített. Imádjuk például a lovakat, a későbbiekben, ha lesz rá lehetőségünk, szeretnénk majd lovat tartani. Lajosnak lovász végzettsége is van hozzá, hétvégi lovasként pedig ez nekem is hatalmas álmom.

Lajost Barbara kedvessége varázsolta el és azóta is kitartanak egymás mellett jóban, rosszban. Amikor megismerkedtek, Lajosnak a tűzoltóság mellett másodállása is volt, Barbara pedig még a főiskolára járt. Kapcsolatuk első próbája ekkor kezdődött. A lány hétfőtől csütörtökig Budapesten tanult, szerelme pedig volt, hogy hétvégén is dolgozott. Ritkán tudtak csak találkozni, kapcsolatuk azonban túlélte a megpróbáltatást.

– Az ember életében mindig vannak problémák, hazudnánk, ha azt mondanánk: minden tökéletes – emelte ki a lány. – Egymás nélkül azonban minden sokkal nehezebb lenne. Életünk egyik legdrasztikusabb időszaka egyértelműen az volt, amikor édesapám két évvel ezelőtt megbetegedett. Lajos végig ott volt mellettem, s támogatott mindenben, nélküle nem tudom, hogy vészeltem volna át…Édesapám szerencsére azóta már jól van és csak ez a lényeg! Persze sajnálom, hogy nem volt olyan esküvőnk, amilyet megálmodtunk, de ez a mi esetünkben sokkal többről szólt. Kiderült, közös erővel bármit meg tudunk oldani!

Lajos hozzátette: ahhoz, hogy párja édesapját el tudják látni a honvédkórházban, arra volt szükség, hogy a közeli hozzátartozója legyen, így gyorsan össze kellett házasodniuk. Persze ahogy fogalmazott, sosem késő, mindent be lehet pótolni. A fiatalok kapcsolata harmonikus, elmondásuk szerint nagy veszekedéseik eddig még nem is voltak, sosem fordult még elő, hogy fél napnál tovább ne szóltak volna egymáshoz. Barbara állítása szerint Lajosnak nagy szerencséje van vele, ugyanis nem haragtartó típus, hamar felkapja ugyan a vizet, de ez gyorsan el is múlik. Arra is kíváncsiak voltunk, mit szeretnek leginkább a munkájukban.

– A mi hivatásunk egyik legnagyobb előnye a csapatmunka – kezdte Lajos. – Olyanok vagyunk mint egy nagy család, összetartunk és támaszkodhatunk egymásra. Ha érezzük, hogy valakinek rossz napja van, azt rögtön meg is beszéljük. Fantasztikus társaság a miénk. A munka nagy felelősséggel jár, van, hogy egy-egy eset jobban megragad az emlékeimben. Ilyen az egyik tavalyi vonulásunk, amely során Gyöngyös mellett, Vécsen kellett segíteni egy idős emberen, aki belezuhant egy harmincméteres kútba. Egy vékony srácra volt szükség, aki le tudott hozzá ereszkedni. Szerencsére ott voltam.

Barbara a munkának egy másik részét fogja meg, az ő feladata ugyanis a megelőzés.

– Én nem járok ki káresetekhez, a mi feladatunk az ügyfelekkel való kapcsolattartás, ügyintézés. El kell rendeznünk a fejünkben, hogy azzal, ha egy szabályt betartatunk, megakadályozhatjuk egy baleset kialakulását. Egymást is nagyban tudjuk segíteni. Amikor Lajoséknak van egy jelentősebb káresetük, annak minden részletét átbeszéljük. Azáltal, hogy ezt elmondja, meg tud könnyebbülni és persze tanulni is tud belőle. Sokan kérdezik, hogy szoktam-e félteni, erre a válasz egyértelműen: igen! Előfordul, hogy a laikus kívülről azt látja, „csak” tartja a sugárcsövet, abba azonban nem gondol bele, hogy oltás utána abba a házba ő be fog menni, s mi van, ha ne adj’ Isten az a ház ráomlik. Ez egy nagyon nemes hivatás, mindketten úgy érezzük, jó helyen vagyunk, ott segítünk ahol tudunk és azt csináljuk amit szeretünk.

Mindketten sportemberek, Lajos a különböző futóversenyeken rendszeresen jó eredményekkel zár, a tűzoltók lépcső- és terepfutó megmérettetéseinek állandó résztvevője. Barbara az erőnléti versenyeket részesíti előnyben, fekvenyomásban tavaly ki is próbálta magát. A párnak rengeteg terve van a jövőre nézve. Nemrég költöztek ostorosi közös házukba, amit folyamatosan újítanak, szépítenek, majd ezt követően szeretnének belevágni a családalapításba.

– Az ember mindig azt akarja, hogy a családalapítás előtt biztos alapokon álljon. Ehhez előbb persze meg kell találni a megfelelő társat és munkahelyet. Szerencsések vagyunk, hiszen nekünk mindkettő megadatott!