Jó ütemben haladnak az egri beruházások

A megyeszékhelyen több beruházás is elkészült vagy a végéhez közelít – tájékoztatott Szalay Andrea önkormányzati sajtóreferens.

A Pozsonyi utcai óvoda átadás-átvétele április 29-én lezárult, a parkolók forgalomba helyezése pedig folyamatban van. A teljes átadási dokumentációt az önkormányzat megkapta, ez alapján indult az épület a használatbavételi engedélyezési eljárása. A megrendelt konyhatechnológiai eszközöket június 25-én szállítják, s utána be is építik azokat. A projekt keretében tervezett eszközök és az óvodába rendelt óriás szivacsjátékok is megérkeztek.

A Lajosvárosban, a Köztársaság téren komplex egészségügyi központ műszaki átadás-átvétele április 15-én zárult le. Az épület megkapta a használatbavételi engedélyt június 5-én, ám jogerőre egyelőre még nem emelkedett. A kézmosókat már megrendelték, felszerelésük az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének feladata.

Az uszodák környezetében épülő 253 férőhelyes parkolóházról is beszámolt Szalay Andrea. Jelentős bontási és közműkiváltási munkákat végeznek – víz, szennyvíz, csapadék víz, elektromos földkábel, gázvezeték, gázfogadó állomás kiváltása –, s ezek közül a utóbb említett már elkészült. Továbbá nagy tömegű földmunkák, talajvízszint süllyesztés, talajcsere zajlik. A beruházás a Modern Városok Program keretében valósul meg, az épület félszinteltolásos, gyorsrámpás rendszerrel épül, ebben a járművek a szintek közötti közlekedést biztosító rámpán is parkolnak.