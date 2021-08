Jó volt a külföldi visszhangja a Szilvásvárad Mastersnek

A fogathajtók versenyével – azon pedig Lá­zár Zoltán, illetve ifj. Dobrovitz József győzelmével – zárult a Szilvásvárad Masters nemzetközi versenysorozat, amelyben három lovas szakágnak szerveztek erőpróbát az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad munkatársai.

– Nem titkolt célunk volt, hogy visszavezessük a világ, illetve Európa vérkeringésébe Szilvásváradot a fogat és más szakágakban is, ahol korábban nem volt jelen. A külföldi visszajelzések főleg a díjugratóktól érkeztek, felkerültünk a világtérképre, de a fogathajtásban is jó volt a visszhang, olasz lap is írt a versenyről és külföldiek is gratuláltak. Helye van a lovasközpontnak – mondta Cseri Dávid, a ménesgazdaság igazgatója.

A versenyek jó alkalmat nyújtottak arra is, hogy felkészüljenek a világeseményekre és kijavítsák, amit szükséges, a maratonpályának vannak még gyerekbetegségei. Az igazgató hozzátette, büszke a kollégáira, hogy a ménessel kapcsolatos napi feladatok mellett a versenyek szervezésében, lebonyolításában is helytálltak, akár napi tizenhat órán át állva a pálya mellett. Kiválóan vizsgáztak, a feltételek adottak a sikerhez. Jövőre folytatják a Masters-sorozatot, vannak már jelentkezők külföldről, akik idén nem tudtak elutazni, de 2022-ben jönnének. Díjugratásban pályáznak korosztályos Európa-bajnokságra, amit eddig referencia híján nem nyerhettek el, viszont most a külföldi zsűri és a nemzetközi szövetség delegáltjai is tapasztalatot szereztek.

Közkívánatra idén a díjlovasok és a díjugratók is itt rendezik a championátus döntőt, októberben pedig a fiatal fogatlovak világbajnokságának ad otthont a település. A kulturális vonalat is erősítenék, augusztus 20-án, sok év szünet után ismét megrendezik az éjszakai lovas show-t.

Cseri Dávid hozzáfűzte, a fogathajtók szövetségi kapitánya döntése alapján a Szilvásváradi LKSE két versenyzője, ifj. Galbács Ferenc és Vá­czi István is szerepelhet az idei négyesfogathajtó-Európa-bajnokságon, Budapesten, ráadásul két évtized után ismét lesz csak szilvásváradi lipicai lovakból álló fogat is.