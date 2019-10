Jobb sorsra érdemesek az elhagyott állomások Észak-Hevesben

Észak-Hevesben számos ­településen aggasztó állapotban vannak a bezárt vasútállomások. Természet­barátok, túrázók azt szorgal­mazzák, működhetnének akár kulcsosházként is az ingatlanok. Van rá jó példa.

„Sziasztok, kedves Vándorok! Azért fordulok most hozzátok, mert megtudtam, hogy a MÁV le akarja bontani Sirokban a korábbi vasúti megállóhely épületét. Ezen a vonalon tíz éve nem járnak a Bz-k, így az épület üresen áll. Tavaly őszig egy bácsi lakott benne, de sajnos már elhunyt. Az épület pontosan az Országos Kéktúra vonalán fekszik, még a bélyegző is a kerítésére van felerősítve. Azt gondolom ez az épület jobb sorsra lenne érdemes, és akár kulcsosházként is működhetne. Van is erre példa: Szarvaskő vasútállomáson. Az épület rendbetételéhez pedig akár az állam is adhatna pénzt, hiszen turizmusfejlesztésről van szó. Aki tudna, szeretne, akarna tenni a Kéktúráért, az emberekért, az épületért, az épített környezetért, az most ne tartsa magát vissza! A vasútvonal más épületei ugyanígy tengődnek: Verpeléten, Mátraballán, Mátraderecskén. Kérlek, ha tehetitek, osszátok más fórumokon, csoportokban, egyesületeknél is – hátha egy kicsit jobb lesz általa a világ!„

A fiatal túrázó fenti bejegyzését sokan osztották meg a napokban a Facebookon. Megkérdeztük a szóban forgó települések polgármestereit, jelenleg milyen állapotban vannak az épületek, s látnak-e fantáziát a meglévő szárnyvonal újjáélesztésében. Tuza Gábor, Sirok polgármestere elmondta, valóban rossz állapotban van az épület, de látna fantáziát nemcsak annak felújításában, hanem a 84-es szárnyvonal turisztikai célú hasznosításában is. – Gyönyörű vonalon halad a felfüggesztett vasúti szakasz. Aldebrőn, Feldebrőn, Tarnaszentmárián, Verpeléten, Sirokban, Recsken, Mátraderecskén, Mátraballán természeti kincsek és épített örökségünk páratlan látnivalói sorakoznak, amelyek rengeteg turistát vonzanak. Az útvonalon akár egész napos tematikus nosztalgiatúrát is lehetne szervezni például hétvégenként, néhány kocsiból álló vasúti szerelvénnyel. Természetesen tudom, hogy mindez pénzbe kerül, de biztos vagyok abban, hogy hosszú távon megtérülne.

Mátraderecskén az egykor szebb napokat megélt, évek óta lakat alatt álló Kincses fürdő közelében található a mára alaposan lerobbant állomás épülete. Valaha nyaranta százak vonatoztak ide fürdőzni, ma üres a környék. – Többször is tárgyaltunk már a fürdő újranyitásáról, s kedvezőek a kilátásaink – mondja Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere, aki szintén biztos abban, hogy a szárnyvonal újbóli, turisztikai célú hasznosítása minden itt élőnek érdeke, ezért az állomás épületét érdemes lenne rendbe hozni.

Mátraballán is elég siralmas állapotban van az ingatlan – tudtuk meg Dudás Róbert polgármestertől. Hozzáfűzi, hogy több alkalommal is jelezték már a MÁV-nak a helyzetet, mivel azonban érdemi választ nem kaptak, ezért kihelyezték a balesetveszélyre felhívó táblát az épületre, mivel omladoznak a falak. Szerinte is jó lenne, ha a legendás 84-es szakaszon újra közlekedhetne a turistáknak szánt vonat.