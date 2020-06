Jobban bíznak a gyöngyösi rendőrökben

A pandémia idején országosan csökkent, Gyöngyösön megnőtt a közúti balesetek száma, ezért szigorúbb ellenőrzéseket vezettek be.

– A gyöngyösi rendőrök jó színvonalú munkát végeztek az elmúlt évben, hiszen nőttek az eredményességi mutatók, és a felderítések száma is megszaporodott annak ellenére, hogy jelentősen csökkent az állomány létszáma – tájékoztatta a gyöngyösi képviselőket a júniusi testületi ülésen Balogh Tibor rendőr ezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatója.

A város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójában Juhász János rendőr ezredes, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság vezetője kiemelte: míg a pandémia idején országosan csökkent, Gyöngyösön megnőtt a közúti balesetek száma, ezért szigorúbb ellenőrzéseket vezettek be, különös tekintettel a Mátrában motorozókra. Mint elhangzott, egyre több családon belüli erőszakra is fény derül, mert a segítséget kérők nagyobb bizalommal vannak a rendőrség iránt.

A rendőrök eredményessége a kábítószer-felderítést illetően is sikeres volt. Gyöngyösön a Duránda és a Harmadosztályként ismert városrészen több alkalommal is nyomára akadtak olyan kábítószer-terjesztőknek, akik főként új pszichoaktív anyagokat értékesítettek.

Hiesz György polgármester több visszatérő probléma megoldásában is kérte a rendőrség segítségét. Ilyenek például a belváros útjain este megrendezett gyorsulási versenyek, a közlekedési táblák tilalmát figyelmen kívül hagyók „orosz rulettje”, a köztereken, játszótereken tapasztalható vandalizmus, a lakóövezetekben közlekedő nehézgépjárművek, a közízlést sértő módon viselkedő hajléktalanokkal szembeni szigorúbb hatósági fellépés. Továbbá azt is kérte, egy újabb veszélyhelyzet idején a rendőrség a tavaszinál hatékonyabban vegyen részt a szabályok betartásának ellenőrzésében.