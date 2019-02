Jobbik: nem csak a megmaradás, az erősödés a céljuk

Gyöngyösi Márton frakcióvezető tartott sajtótájékoztatót pénteken.

– Minden lehetőséget meg fogunk ragadni, hogy a Jobbik ne csak megmaradjon, hanem tovább erősödjön – hangsúlyozta péntek délutáni sajtótájékoztatóján a frakcióvezető. Gyöngyösi Márton a párt Mátraszentlászlón megtartott, háromnapos kihelyezett frakcióülését összegezte. Szavai szerint az Állami Számvevőszék által kiszabott pénzbüntetés miatt a nemzetközi bírósághoz fordulnak és az európai parlamenti (EP) választásoknak egyedül kívánnak nekivágni.

– Nem kívánunk közös listán indulni, mert a Jobbik egy határozott elképzeléssel rendelkezik és magyarul, angolul is bemutattuk az EP választási programunkat. Hamarosan képviselőjelölteket is állítunk. Nemcsak Magyarországon, hanem az EP választások során is egy határozott alternatívát kívánunk felmutatni Orbán Viktor rendszerével szemben. Nem fogjuk megengedni, hogy a kormány kivezesse az Európai Unióból Magyarországot – fogalmazott Gyöngyösi Márton.

Beszámolóját azzal összegezte, hogy egy egységes és egy erős frakció kíván nekivágni a tavaszi ülésszaknak.