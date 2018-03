Joggal nem akarják csúfítani a belvárost

Több településen ­felmerült a kérdés, hogy az önkormányzatok jogszerűen tiltják-e a politikai jellegű plakátolást. A dilemma megyénket is érinti.

Az önkormányzat vezetése a teljes belvárosban és Újhatvan jelentős részén is megtiltotta a politikai jellegű hirdetések kihelyezését. Mint hírül adtuk, a Lehet Más a Politika (LMP) – pontosabban annak fővárosi kampányközpontja – ennek ellenére már a kampány első napján kitetette a pártot népszerűsítő táblákat és ragaszokat, de ezeket a felszólítás nyomán néhány napon belül el is távolították. A képviselő-testület intézkedésének jogszerűségét viszont többen is vitatják, mivel a plakátok kihelyezését a választási eljárásról ­szóló kétharmados törvény szabályozza, s helyi rendeletekkel további korlátozást nem lehet bevezetni. Ennek alapján kampányidőszakban a hirdetmények korlátozás nélkül elhelyezhetők, ám előfordulhatnak kivételek, így például a helyhatóság a település egy részén műemlékvédelmi vagy környezetvédelmi okból megtilthatja plakát, illetve óriásplakát elhelyezését.

Jogszerű-e vagy sem a plakátok kihelyezése a belvárosokban? A kérdésben a Kúria mondja ki a végső szót Fotó: Albert Péter

A jogszabály viszont nem tér ki arra, hogy ez a kivétel a gyakorlatban valójában mit is jelent; az önkormányzat nemcsak konkrétan védett épületek, parkok esetében, hanem általában is hivatkozhat-e környezet- vagy műemlékvédelemre az adott területen. Utóbbi esetben ugyanis a településvezetés lényegében szabad kezet kapna, hogy az említettekre hivatkozva korlátozza a plakátozást. Lapinformációk szerint hiába van egy helységben sok műemlék vagy ilyen jellegű épület, mert, ha az önkormányzat vezetése olyan terület ­egészére vezet be tilalmat, ami nem áll védelem alatt, azzal túlterjeszkedik a törvény biztosította felhatalmazáson.

Nem tettek törvényességi észrevételt

Úgy tudjuk, a Heves Megyei Kormányhiva­tal szerint az ­önkormányzati rendelettel szemben nem tettek törvényességi észrevételt. Ezt lapunknak dr. Szikszai Márta hatvani jegyző is megerősítette. A törvény szerint, ha az engedélyezett helyeken leszedik a plakátokat, az választási jogorvoslattal megtámadható, és tíz napon belül a Kúria mondja ki a végső szót az ügyben. Az is megtörténhet, hogy a plakátokat kint hagyják, de megbírságolják a jelölő szervezetet. Bíróságon ez is megtámadható, de ez jóval lassabb folyamat. A jogászok elismerik, hogy a hatvani testület megpróbált a törvény keretein belül maradni.

Számonkérik a rendelet megszegését

Dr. Szikszai Márta szerint a hatvani önkormányzat vezetése valójában jogszerűen járt el, amit az is bizonyít, hogy az LMP plakátragasztása ellen a választókerületi választási bizottság hozott egy határozatot, amivel szemben senki nem fogalmazott meg ellenvetést, így az jogerőre emelkedett. Ezek mellett a környezet- és a műemlékvédelem is megállja a helyét. A jegyző közölte: a képviselő-testületet a tavaly az ország legszebb főterévé nyilvánított belváros védelme motiválta, amikor megalkotta a rendeletet. Mivel más településrészeken elegendő hely áll rendelkezésre a politikai hirdetések közzétételére, ezért a tiltott helyen plakátolók cselekedeteit következetesen számonkérik.