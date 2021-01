Jogosulatlanul kaphatott védőoltást Gyöngyös polgármestere

Jogosulatlanul juthatott hozzá a Covid-19 elleni védőoltáshoz Gyöngyös polgármestere, Hiesz György január elején.

Jogosulatlanul kért és kapott a Covid-19 elleni védőoltást január első napjaiban Hiesz György, Gyöngyös polgármestere – írta a PestiSrácok.hu. Helyi információik szerint a városvezető szabályokkal vélhetőleg ellentétes beoltását a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban végezték el. Ezt, állításuk szerint az intézmény dolgozói is megerősítettek.

Az oltási tervnek megfelelően jelenleg az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok lakói után harmadik körben a 60 év felettiek, köztük a nyugdíjasok oltása következik. Közülük is először a 89 év felettiek kaphatják meg a vakcinát, akiket a háziorvosok vagy oltócsapatok fognak beoltani akár a saját otthonukban.

A PestiSrácok.hu értesülései szerint aznap, mikor a polgármestert beoltották a felhasználásra kiolvasztott védőoltás-mennyiségből egy intézményi oltás után érkezett vissza néhány vakcinaadag a gyöngyösi kórházba, melyek felhasználására már csak egy óra állt rendelkezésre. A gyöngyösi kórház a protokoll szerint ekkor értesítette a gyöngyösi háziorvosokat, hogy az oltási terv alapján – koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt – legindokoltabb helyiek körében használják fel a megmaradt vakcinákat.

Hiesz György polgármester röviddel ezt követően jelent meg a kórházban és kérte maga számára az oltást, melyet az oltóanyag felhasználhatósága miatt kényszerhelyzetben lévő orvos be is adott neki. A portál szerint mindennek több kórházi dolgozó is szemtanúja volt. A kérdés szerintük az, hogy a polgármester az oltási protokoll szerint valóban jogosult, idős, beteg, vagy veszélyeztetett munkát végző gyöngyösiek elől vette-e el a védettség lehetőségét.

Hiesz György nem nyilatkozott hasonlóról a közelmúltban. Ugyanakkor egy kollégánk kérésére pénteki sajtótájékoztatóját követően ígért nyilatkozatot arról, hogy ő fontosnak tartja-e beoltatni magát ha sorra kerül. A történettel kapcsolatban – mely már a városban is terjed – kérdéseinket már feltettük a Bugát Pál Kórháznak és Hiesz György polgármesternek is. Megkérdeztük, hogy valóban kapott-e koronavírus elleni védőoltást, s ha igen akkor mi indokolta ezt? A kórháznál is érdeklődtünk erről, s arról is, hogy valóban megerősíthették-e a fenti információkat bárkinek is.