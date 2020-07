Jól reagált a pandémiára a Heves Megyei Vízmű

Lassan minden visszaáll a rendes kerékvágásba a Heves Megyei Vízműnél, de arra számítanak, számos kényelmes megoldást megtartanak majd a fogyasztók.

Egy átlagos nyári napon természetes, hogy ha szomjasak vagyunk, vagy mosakodni, mosogatni szeretnénk, csak megnyitjuk a csapot. A koronavírus-járvány miatt a víziközmű-szolgáltatók tevékenysége kiemelt fontosságúvá vált, egészséges víz nélkül elképzelhetetlen lett volna bármiféle védekezés.

– Figyeltük a hazai és a nemzetközi változásokat. A koro­navírus-pandémiára reagálva, már annak hazai megjelenését megelőzően üzleti tervet dolgoztunk ki – mondta Sasvári Szilárd, a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója.

A terv célja az ismeretlen járványügyi helyzethez igazodás, a fogyasztói és dolgozói megbetegedések és a terjedési kockázat csökkentése, illetve a szolgáltatás folyamatos, magas minőségű biztosítása volt. A piaci pánik előtt saját erőből biztonsági anyagkészletek, fertőtlenítő-szerek és védőeszközök beszerzését indították el, így a szolgáltatásban kiesés, illetve a dolgozók körében koronavírusos megbetegedés nem történt. A személyi fertőtlenítőszerek beszerzésében a honvédség is segítségükre volt.

A biztonsági intézkedések hamar részévé váltak a munkavégzésnek, a feladatok ellátása zavartalanul folyt. Bár hetekig nem lehetett személyesen ügyet intézni, de mindenki, aki telefonon, írásban, vagy az elektronikus csatornákon megkereste őket, számíthatott arra, hogy az ügyét elintézik, és választ kap kérdésére. Egy ideig szünetelt a vízmérők leolvasása is, és csak a legindokoltabb esetben volt helyszíni munkavégzés, védve a fogyasztókat és munkatársaikat.

– Köszönjük a felhasználók együttműködését, hiszen nagyon sokan küldték be elektronikusan a mérőállásokat. Ez nem mindenki számára rutinfeladat, az aknába lejutni, a mérőórát leolvasni sem egyszerű. Természetesen amint a biztonsági feltételek úgy alakultak, májusban újra kézbe vettük a munkát. Júniusban a személyes ügyintézés is újraindult az irodáinkban, igaz a fertőtlenítésre, maszkviselésre vonatkozó általános szabályokat be kell tartani – tette hozzá Sasvári Szilárd.

Előremutató változások indultak, sokan kérték elektronikusan a számlát. A korábbinál többen utaltak elektronikusan, és megsokszorozódott a telefonos, e-mailes ügyintézések aránya. Lesznek olyanok, akik megtartják ezt a pozitív irányváltást, a társaság pedig az elektronikusan intézhető ügyek számát tovább bővíti.

Csökkent egy időre a vízfogyasztás

A Heves Megyei Vízmű Zrt. számára anyagi veszteséget hozott a járvány, hiszen számottevően csökkent a fogyasztás. Egerben például leálltak az ipari üzemek, megszűnt a turizmus, ezért bezártak a hotelek, a diákok is hazamentek a kollégiumokból, albérletekből, iskolákból. Más településeken is megfigyelhető volt a visszaesés.

Ugyanakkor a víz ára rögzített, és fix a közműadó is. Utóbbi a teljes víziközmű-ágazatot sújtja, a vezérigazgató szerint azonban a terhek nem csökkentek a vírushelyzet miatt. A minden körülmények között fizetendő adó nagy terhet jelent a társaságok számára.

Kiderült pedig, a vízművek stratégiai ágazatot képviselnek, amelyet veszélyhelyzetben is fönn kell tartani. Helytállásuk ellenére, a csökkenő fogyasztás és árbevétel dacára az adó mértéke megmaradt.

A megyei vízmű cég dolgozói számára az elmúlt időszak jelentős igénybevételt jelentett, de gyorsan és hatékonyan átszervezték a működést. Otthoni, távoli munkavégzést vezettek be, s minden üzemegységben három, egymással nem érintkező brigád alakult. A Honvédelmi Irányító Törzs tagjaival közösen üzemeltető biztonsági tervet, vészforgatókönyveket is kidolgoztak az üzembiztonság érdekében.

– A szolgáltatási területünkön senki sem tapasztalhatott zavart a veszélyhelyzet miatt. Bízunk benne, hogy egyetlen ügyfelünk sem érezte úgy, hogy az ügyét a járványhelyzet miatt nem tudta elintézni. A visszajelzések, a tapasztalatok azt jelzik, hogy munkatársaink helytálltak, mindenkit motivált, hogy a veszély árnyékában munkánk még fontosabb. A vészhelyzetben is jól teljesített a víziközmű ágazat. A munkatársaink, akik névtelen hősökként, észrevétlenül tették dolgukat, nagyobb társadalmi megbecsülést érdemelnének – vélte a vezérigazgató.

Ajánlóképünk illusztráció. Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk