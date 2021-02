Jól sikerült a tavalyi év a Heves megyei képviselőink számára

Hárman is lecserélték autójukat, tízmilliókkal növelték megtakarításaikat. Szabó Zsolt vidéki földeket adott el, hatvanit vásárolt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ismét közzétették a vagyonnyilatkozatokat, s megnéztük, hogyan sikerült a múlt év a Parlamentben ülő Heves megyei képviselőknek. A tiszteletdíjuk ismét emelkedett, törvényt hoztak róla.

Dömötör Csaba (Fidesz–KDNP): A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára és egy kisfiúval bővült családja – három lánya volt eddig – Vácon rendelkezik 64 négyzetméteres lakással s egy 939 négyzetméteres telekkel. Megvan a tízmillió forintos bankhitele, a megtakarításai pedig 21,349 millió forinttal nőttek, állampapírban 31 milliót, számlán 11,5 millió forintot tart, a hat havi képviselői alapdíjat meghaladó készpénze 12,4 millió forint. Ford Mondeóját Peugeot 5008-ra cserélte. A képviselői jövedelme 1,103 millió forint havonta, az államtitkári fizetése 1,296 millió forint.

Dudás Róbert (Jobbik): Mátraballán rendelkezik ingatlanokkal. Egy 650 négyzetméteres és egy 1469 négyzetméteres telken áll két háza, az előbbiben felerészben tulajdonos, utóbbiban teljesen és tavaly kapta ajándékba. Az elmúlt évben egy hétéves kombi Audi A6-ra cserélte ki a Peugeot-ját. Tartozása nincs, a megtakarításai körülbelül 750 ezer forinttal nőttek. Takarékbetétben 800 ezer forintja, számlán hárommillió forintja és 4500 eurója van. Lakástakarékban 684 ezer, nyugdíj előtakarékossági számlán 226 ezer forintot tart. A képviselői fizetése 1,544 millió forint.

Horváth László (Fidesz–KDNP): Egri háza, már csak egy brennbergbányai telke, kéthektáros siroki és egyhektáros kisfüzesi szántója van. A hiteléből 700 ezer forintot törlesztett, még 2,9 millió forint tartozása van. A megtakarítása húszmillió forinttal nőtt, s 35 milliót tart Magyar Állampapír Pluszban. Továbbra is VW Tiguannal autózott. Képviselőként havi 1,544 millió forintot kapott, miniszterelnöki megbízott is, havi 650 ezer forintért. A Qualitrade nevű cégének nem volt árbevétele.

Korózs Lajos (MSZP) vagyonnyilatkozatában egri lakásról, sarudi üdülőről számolt be. Tartozása nincs, a megtakarításai csak kevéssel nőttek. Állampapír pluszban továbbra is ötmillió forintot tart. A magánnyugdíj-pénztári megtakarítása tavaly csak 385 ezer forinttal növekedett, az év végén 10,685 millió forintja volt ebben. Továbbra is Renault Latitude autóval jár. Képviselőként 1,875 millió forint jár neki.

Nyitrai Zsolt (Fidesz–KDNP): Továbbra is egy andornaktályai telekkel és présházzal, egri lakással rendelkezik, valamint egy Kia Cee’d autója van. A régiséggyűjteményét ezúttal sem bővítette, de a régi tárgyak most is megvannak. A spórolt pénze viszont jelentősen, 15,3 millió forinttal nőtt, államkötvényben kétmillió forintot tartott, készpénze 13 millióról 25 millióra nőtt, míg a banki megtakarítása 11,7 millió forintról 14 millióra gyarapodott. Miniszterelnöki megbízottként 1,296 millió, képviselőként 1,544 millió forint jövedelme volt havonta, szolgálati Skodával jár.

Sneider Tamás (független): Megmaradtak az aldebrői ingatlanai, háza, gazdasági épülete, beépítetlen területei, gyümölcsöse, összesen nyolc darab, valamint a 6000 négyzetméteres tófalui szántója. Nyolcszázezres lakáshitelét visszafizette, helyette van 13,4 milliós babaváró hitele, illetve autólízingje, a magánszemélyekkel szembeni tartozása 2,5 millió forintra csökkent. A megtakarításai több mint 20 millió forinttal nőttek, takarékbetétben 17 milliót, bankszámlán 4 milliót tart, a magán-nyugdíjpénztári megtakarítása 3-ról 2,5 millió forintra csökkent. Megvan a Fiat Puntója, július óta pedig Skoda Superbje is van. Képviselőként 1,544 millió forint volt a fizetése decemberben. Juttatásként kapott irodát, laptopot, kávéfőzőt is.

Szabó Zsolt (Fidesz–KDNP): A hatvani képviselő haszonélvezője maradt egy hatvani háznak, a gyöngyöstarjáni ingatlanbirodalma tovább csökkent, 201-ről 136 hektárra, de megtartotta 13 hektár gyöngyöspatai birtokát. Szuhán 38 helyett csak 8 hektárt birtokol, hatvani tanyája és földje hat hektárról 13-ra növekedett. Ford Mondeójával jár. Tartozása nincs, a spórolt pénze 3,7 millió forinttal gyarapodott, kincstárjegyben 8,2 millió forintot, készpénzben öt és fél milliót, takarékbetétben hárommilliót, számlán másfél milliót tartott. Őstermelői jövedelme tavaly tízmillió forint volt, földbérleti díjként 1,4 millió forintot kapott. Területalapú támogatásként 12,5 millió forintot várt a Magyar Államkincstártól. Négy cégben volt érdekeltsége, osztalékot nem vett ki. Az Exact-Cont Kft. bevétele 25,653 millió, a nyeresége 1,477 millió, a korábban alvó Exact-Co bevétele 4,663 millió, a vesztesége 250 ezer, az Exact Inno bevétele 15,955 millió, a nyeresége 2,355 millió volt, az Alt-Op nullás évet zárt. A képviselői tiszteletdíja havi 1,324 millió forint volt.