Jól ütemben halad a munka Kálban, csarnok és közmű is készül

Gyönyörű természeti környezetben, az Alföld és a Mátra találkozásánál fekvő település Kál. Ez olvasható a falu honlapján a polgármesteri beköszöntőben. Mostani beszélgetésünkön arról kérdeztük Morvai Jánost, hogy miként áll a község a fejlesztésekkel.

– Bő egy esztendőn át a járványhelyzet határozta meg a mindennapjainkat. Az önkormányzat miként tudta kezelni, hogy jelentősen megváltozott az élet?

– Tömören úgy fogalmazok: minden intézményünk folyamatosan működött. Az óvodában, az iskolában a korlátozásokat maradéktalanul ­betartották. Hasonlókat mondhatok az öregek napközi otthonáról is. Ez kis létszámú, 22 ember elhelyezésére alkalmas, bentlakásos, igen családias hangulatú hely. Az intézmény döntően helybeliek elhelyezését szolgálja, de nagy az érdeklődés más helységekből is. Az idősek nehezen viselték ugyanakkor, hogy nem volt lehetőség a meglátogatásukra, s azt is, hogy nem járhattak ki keddenként, péntekenként a piacra. Öröm, hogy végre ismét láthatjuk őket beszélgetni a napsütésben a közterületi padokon.

– Miként alakultak a közösségi programok az idei esztendőben?

– Röviden: elmaradtak. Tervek szintjén létezik már egy hagyományőrző nap megrendezése, amit októberben tartanánk meg.

– Nagy várakozásokkal vágtak bele az ipari park kialakításába. Hol tartanak most a munkálatokkal?

– Jelenleg is tart a csarnoképítés az évekkel ezelőtt megálmodott ipari területen. A közművek kiépítése is jó ütemben halad. Úgy fogalmazok, hogy a tervezett időpontokat tartani tudják a kivitelezők. Éppen az elmúlt pénteken készítettük el a közbeszerzési kiírást az ipari park eszközbeszerzéseihez, ami 17 millió forint értékű eszközökre szól. Eredetileg ötszázmillió forint támogatást nyertünk el az ipari terület létesítésére, ám ehhez további 94,6 millió forintot kérelmeztünk és kaptunk meg költségnövekményként.

– Úgy tudjuk, hogy fontos fejlesztés lesz a falu életében a bölcsőde, aminek megvalósítását ugyancsak pályázati pénz segíti. Milyen szakaszánál tartanak a beruházásnak?

– Jogerős építési engedéllyel rendelkezünk, s a kivitelezési tervek is elkészültek már. Most a közbeszerzés kiírása következik, amelyet a hónap végi testületi ülésünket követően teszünk meg. Az már bizonyosnak látszik, hogy a pályázaton elnyert 250 millió forint nem lesz elegendő rá, ezért itt is kell kérni a költségnövekményt.

– Az említetteknél kisebb összegű nyertes pályázataikkal hogy állnak?

– A Magyar Falu Programban elnyert pénzügyi segítséggel a temetői urnafal létesítése folyamatban van. A Leader-program révén pedig 8,8 millió forintból építhetünk szabadidőparkot, illetve láthatjuk el tájékoztató utcanévtáblákkal a falut.

– Talál-e munkát a faluban az, aki itt szeretne dolgozni?

– Nemcsak, hogy talál, hanem a cégek munkaerőhiánnyal küzdenek. Kálban nagy gazdasági társaságok működnek, s ezek között két termelőcég is van.