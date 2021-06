Jól vészelte át az elmúlt hónapokat Sirok, ahol fontos átadásra készülnek

A több mint egy évig tartó járványhelyzet számos dologgal szembesített bennünket. Az áldozatok elvesztésének fájdalma velünk marad. Annak is eljött az ideje, hogy összegezzük, és levonjuk a tanulságokat.

Úgy tűnik, egy időre fellélegezhetünk a járvány elmúltával. Sokan reménykednek abban, hogy visszatérhet a ­régi életünk. Tuza Gáborral, Sirok polgármesterével arról beszéltünk, hogyan élték meg a községben az elmúlt hónapokat, s mit terveznek az újranyitást követően. A településvezető szerint nem volt egyszerű átvészelni az elmúlt másfél évet. Kezdetben tanácstalanság, félelem, bizonytalanság, némi kapkodás, egy-két felesleges döntés, feszültség követte a meghozott rendelkezéseket. Aztán szép lassan kiegyenesesedett minden. A legfájdalmasabb Sirokban is az volt, hogy a községben is voltak áldozatok, akik korábban komoly alapbetegségekkel is rendelkeztek.

Tuza Gábor úgy véli, érdemes lenne levonni a tanulságokat az elmúlt időszakból. Azt például, hogy az életünket lehetne sokkal észszerűbben, megfontoltabban szervezni. A járványhelyzet szerinte világosan rámutatott, hogy számtalan felesleges és drága dologgal foglalkozunk. Legyen ez ügyintézés, szabadidős program, vásárlás.

– Talán, ha leülnénk, s tisztáznánk magunkban, illetve a családdal és megbeszélnénk ezeket a dolgokat, akkor számos, az életünkkel kapcsolatos történést átértékelnénk. Nagy haszna lenne. Ehhez azonban őszinteség kellene, legalább magunkkal szemben. Ez nem egyszerű – mondja.

Hozzátette, Sirok gazdálkodását a tartalékok mozgósításával lehetett fedezni. Intézményeik működtek, a megkezdett beruházások folytatódtak, sőt újak is kezdődtek. Az első pár hónap után belerázódtak az új szabályozásokba, és ment minden a maga útján.

Tény az is, hogy a megszokott rendezvények, a megemlékezések, az ünnepek nagy része elmaradt. A községvezető úgy fogalmaz, talán jó is volt ez így, hiszen a járvány terjedését gátolták vele, illetve a bevételeik csökkenését némileg ellensúlyozták az ezekre szánt, s megtakarított összegek. A vészhelyzeti állapot abban előnyös volt, hogy a község első embere bizottsági döntés nélkül, azonnal tudott dönteni, és a segítség is rövid időn belül eljutott a rászo­rulóhoz.

A megszokott rend helyre álltával a legfontosabb teendő, hogy a település biztonságos és folyamatos működéséről gondoskodjanak. Hamarosan befejeződnek a vis maior keretből folyó munkálatok, átadták az óvoda új játszóterét, egy másikat a pedig a lakótelepen újítanak fel. A Dankó út rendbetételéhez is hamarosan hozzálátnak. Megpályáztak egy több száz millió forintos csapadékvíz elvezetésére szolgáló projektet is.

Az önkormányzat év eleji döntése alapján augusztus huszadikáig nem terveztek rendezvényt. Amit azonban mégis szeretnének megtartani, az a pedagógusok, a köztisztviselők és az egészségügyi dolgozók napja.