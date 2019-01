Jönnek a mínuszok, figyeljünk magunkra!

Szerdán gyökeres változás állt be időjárásunkban. Egy markáns hidegfront robogott át a Kárpát-medencén, hátoldalán sarkvidéki eredetű léghullámok érték el hazánkat. Hatására a téliesebb idő tartósabb berendezkedése várható, ezért jobban figyeljünk magunkra és egymásra is!

Ma és holnap megyénkben felhőátvonulásokra kell készülnünk, amelyekből elszórtan alakulhat ki egy-egy gyengébb intenzitású hózápor – mondja az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelője. Zsombok Imre hozzáfűzi, hogy az éjszakák mindkét napon viszonylag erős fagyokat hoznak, ugyanis a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzőn mínusz 5 fok környékén alakul.

A következő napokban kemény mínuszok jönnek

– Az északi, északnyugati szelet ma még többször kísérhetik élénk széllökések, ami tovább rontja az amúgy sem magas hőérzetet, majd péntekre jelentősen mérséklődik a légmozgás – magyarázza a szakember. – Szombaton egy hazánktól északra elvonuló peremciklon határozza meg az ország időjárását, így Heves megye térségében kifejezetten csapadékos időben lesz részünk. Nagy eséllyel jó pár centiméternyi friss hó is hullhat. Vasárnapra a csapadékrendszer elhagyja hazánkat, általában változóan felhős lesz az ég, csak elszórtan alakulhat ki egy-egy hózápor. A hétvége mindkét napján –5, –3 fok között alakulnak a minimumok és nappal is fagyra kell készülnünk, így a jelentős olvadás nem valószínű.

Zsombor Imre azt is megemlíti, hogy jövő héten kelet felől újabb adag kontinentális eredetű léghullámok érkeznek. Ez a levegő a hóréteggel és a derült éggel párosítva igen erős éjszakai fagyokat hozhat, nem lesznek ritkák a –10 fok alatti minimumok sem, a fagyzugokban –15 fok körüli éjszakai fagyok is lehetnek.

A hidegfront miatt sokak komfortérzete romolhat

– Az arra hajlamosaknál fejfájás, keringési rendellenességek léphetnek fel, gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt – tájékoztat a gyöngyösi háziorvos, dr. Mangó Gabriella. Arra is felhívja a figyelmet, hogy többen vérnyomás-ingadozást is tapasztalhatnak. Erősödhetnek a reumatikus, az ízületi fájdalmak. Fokozódhatnak a görcsös panaszok, nőhet az infarktusveszély, illetve a mindenórás kismamáknál akár a szülés is beindulhat, amelyet egyébként a meleg- és hidegfront egyaránt kiválthat.

– A szabadban csökken a hő- és komfortérzetünk – ­fűzi hozzá –, ezért a szeles időben ingerlékenység, nyugtalanság is sokaknál felléphet. Jó, ha ilyen időben kicsivel több folyadékot fogyasztunk és ha lehet, meleget együnk és igyunk. Pótoljuk szervezetünkben a C-vitamint, együnk sok gyümölcsöt és figyeljünk magunkra a csúszós utakon.

Az is fontos, hogy öltözzünk rétegesen és mivel sok hőt veszthetünk a fejünkön keresztül, mindig viseljünk sapkát. Aki különösen érzékeny, az fél óránál többet semmiképp ne töltsön a hidegben.

– Azonban, ha bármilyen szokatlan tünetet észlelünk magunkon, inkább forduljunk az orvoshoz és ilyenkor ne csak magunkra, hanem idős, beteg ismerőseinkre is gondoljunk és érdeklődjünk, miben tudunk segíteni nekik – zárja mondandóját a doktornő.

Mindezeken túl ne feledkezzünk meg a házi kedvencekről sem, fokozottan figyeljünk rájuk is!

Óvatosabban kell közlekednünk

A megváltozott útviszonyoknak megfelelő közlekedés fokozott figyelmet igényel a járművezetőktől – ezt már Lázár Levente rendőr hadnagy, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közli. – A havas, jeges, nedves úton javasolt a nagyobb követési távolság tartása. A gyalogosok észlelése esős, illetve havas időben nehezebb, ezért a gyalogátkelőhelyeknél vezessenek körültekintőbben! Ellenőrizzék a jármű műszaki állapotát, valamint pakoljanak össze önmentéshez szükséges segédeszközöket, hólapátot, jégkaparót, vontatókötelet, elakadásjelzőt. Kitér továbbá arra is, hogy az autósok lehetőleg teli tankkal induljanak el és amennyiben árokba csúszott gépjárművet, esetleg balesetet észlelnek, szükség esetén nyújtsanak segítséget és hívják a 107-es vagy a 112-es számok valamelyikét!

