Jótékonykodtak is a hatvani bálozók

Telt ház, jó hangulat volt szombaton a Nagy Endre Rendezvényteremben.

Negyedik alkalommal rendezték meg a városbált, amely ez alkalommal is a jótékonykodás jegyében telt: a bevételt a gyermekorvosi rendelők váróhelyiségeinek a klimatizálására, komfortosabbá tételére fordítják. Vélhetően ennek is köszönhető, hogy az eseményre elővételben elkelt az összes belépőjegy, s az említett célt szolgáló tombolajegyek mindegyike is gazdára talált. Így aztán remek hangulatban telt a mulatság a jégbirodalommá alakított Nagy Endre Rendezvényteremben, ahol a fehér és a kék színek domináltak, kristályokkal csillogóvá varázsolva a látványt.

A nyitótáncot – amely természetesen palotás volt – a Szent István Általános Iskola diákjai mutattak be, majd Szabó Krisztina és Pető Martin operettslágerekkel, a Salsa Mojito táncosai pedig egyedi koreográfiákkal szórakoztatták a közönséget. Ungár Anikó bűvészkedett, Wolf Kati pedig slágereket adott elő. Az esemény hátralévő részében a Sunny Dance Band játszott hajnalig, hogy a táncos lábú jótékonykodók kedvükre rophassák.