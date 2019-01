Jótékonysági muzsikával köszöntötték az új esztendőt Hatvanban

A Nagy Endre Rendezvényteremben megtartott eseményre már hetekkel korábban elfogyott az összes belépőjegy: a bevételből defibrillátort vásárolnak, amit a rendezvényteremben helyeznek el.

Horváth Richárd polgármester köszöntőjét követően Kiss Zoltán karnagy vezényletével a csaknem kétórás műsorban a legváltozatosabb műfajok ismert és népszerű melódiái csendültek fel. Ahogy az megszokott, ez alkalommal is számos vendégelőadó – Ambruzs Berill, Juhász Diána, Kurkó József, Bader Roland, Berki Mária – lépett pódiumra, de az 5. Számú Általános Iskola tehetségei is nagy sikert arattak Kis Ágnes irányításával. Az újévi koncertekre jellemző humor ezúttal sem maradt el. Kiss Zoltán minden évben új „hangszert” vonultat fel, most azt mutatta meg, miként lehet írógéppel muzsikálni. A koncert idén is a Radetzky-indulóval és természetesen vastapssal ért véget.

