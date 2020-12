Jóval több Heves megyei település kért plusz támogatást az idén

Idén az előző évnél jóval több, negyvenkettő Heves megyei település számára ítélt meg rendkívüli támogatást a Belügyminisztérium. Míg 2017-ben harminckilenc, tavaly harminchárom falu és város kért segítséget amiatt, mert az önkormányzat működése, feladatellátása veszélybe került.

Ebben az évben 481,3 millió forintot ítéltek meg a megyei helységek számára, amely jócskán meghaladja a korábbi években kiosztott 237-313 millió forint összeget. Ám az adatot torzítja, hogy Karácsond önkormányzatát 150 millió forinttal segítette ki az állam, hogy visszafizesse a bírósági ítélet szerint a községi utak felújítására jogtalanul felhasznált lakossági víziközmű befizetéseket. Az egy önkormányzatra jutó támogatási összeg enélkül éppen meghaladja a nyolcmillió forintot, ami a megelőző két év átlagának felel meg, bár a 2017-es hatmilliót jelentősen felülmúlja.

A legmagasabb támogatást idén Karácsond mögött Heves számára ítélték meg, ez ezúttal is meghaladta a 90 millió forintot. Pétervására és Szilvásvárad 25 millió, Tarnabod és Füzesabony körülbelül 20 millió forinthoz jutott. Rajtuk kívül Hort, Kápolna és Zagyvaszántó kapott még tízmillió feletti segítséget, 12-15,5 millió forint közötti összeget. Ötmilliót meghaladó utalás összesen tizenhét, egymillió alatti öt település számlájára érkezett.

Sveiczer Sándornak, Heves polgármesterének a tájékoztatása szerint idén 94 millió forint rendkívüli támogatást kaptak. Ennek célja a város hátrányos helyzetéből adódó forráshiányos működési költségvetési helyzet kompenzálása. A járvány hatásai miatt kiesett és elmaradt bevételeket a város átcsoportosítások révén biztosította. A helyhatóság közfeladatainak az ellátása zavartalan volt egész évben.

Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere a a község honlapján írta, hogy a pályázatukra 25,1 millió forint támogatást hagyott jóvá a Belügyminisztérium. Az összeget az önkormányzat tartozásainak rendezésére kell fordítani, a szemétszállítási díjak, a visszafizetendő iparűzési adó, a kiegyenlítésre váró szállítói tartozások rendezésére. Idén a járványhelyzetnek és egyes kormányzati intézkedéseknek köszönhetően százmillió forint körüli bevételkieséssel számolnak.

Elszomorító a helyzet, ha azt nézik, hogy a falu teljes, adott célra elkölthető pályázati támogatások nélkül számolt költségvetése évi csaknem négyszáz millió forint. Elvonták a gépjárműadó településen maradó részét, megszűnt az idegenforgalmi adó állami kiegészítése, drasztikusan csökkent a parkolási díjbevétel, jelentősen csökkent az idegenforgalmi adó- és iparűzési adóbevétel. Emiatt nagyon sok 2020-ra tervezett önerős beruházást törölniük kellett, racionalizálásra volt szükség az önkormányzati munkában.

Rendkívüli támogatás címén 2017-től kezdve 8,85 milliárd, 6,5 milliárd, 5,1 milliárd, idén pedig 6,9 milliárd forintot osztott ki a Belügyminisztérium a települési önkormányzatok között.

Tíz település korábban nem kért

Az elmúlt négy évben hatvannégy Heves megyei települési önkormányzat kapott rendkívüli támogatást. A járvány miatti kormányzati adóelvonások, a gazdasági visszaesés miatt egyébként is csökkenő bevételek és megnövekvő feladatok miatt ebben az évben tíz olyan helység is kért támogatást, amely a megelőző három évben nem kapott, például Erdőtelek, Hort, Parádsasvár, vagy Zagyvaszántó, ők 2-4 millió, de akár 12-25 millió forintos segítségre is szorultak.

Tizenöt olyan település is van, amelyek az elmúlt négy évben mindig igényeltek és kaptak is forráskiegészítést, például Balaton, Füzesabony, Heves, Karácsond, Kápolna, Pétervására, Tarnalelesz, a számukra megítélt összeg változatos, a néhány százezertől a több tízmillióig terjed. Tizenhárom községben a négyből három alkalommal volt központi segítség, tizenegy falu most is kapott pénzt. A rendszeresen igénylő helyek egy része, nagyjából tucatnyi, a korábbi évek átlagánál magasabb, ennél kicsivel több település pedig kisebb összeget kapott.