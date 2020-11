Jövő nyárra befejeződhet az egri Barátok templomának felújítása

Mára látványos szakaszához érkezett az egri Barátok templomának felújítása. Az építésszervező és a projekt koordinátor tájékoztatott a részletekről.

A Szeplőtelen fogantatás Nagyboldogasszony nevet viselő ferences templom körül nagy a nyüzsgés, hiszen épp azon dolgoznak a szakemberek, hogy Eger egyik legrégebbi közterületének, a Kossuth Lajos utcának barokk összképébe illeszkedjen.

Fodor Lajos projekt koordinátor elmondta, a munkálatok tavaly augusztusban kezdődtek. – A teljes homlokzat, a két torony tetőszerkezete megújul, ez utóbbi új burkolatot kap, s a tornyokba óraszerkezet kerül. A homlokzat kőmunkái, azaz díszítőelemei restaurátorok jóvoltából szépülnek – részletezte.

A szakember azt is kifejtette, újra színezik a ismertebb nevén Barátok templomnak hívott építményt, ennek nyomai már jól látszódnak. Szavai szerint, a bádogburkolatot lecserélik, a párkányrendszert madárvédelemmel látják el.

– Lesznek nyílászárók, melyek cserélünk, de olyanok is, melyeket restaurálnak – részletezte. A keleti tornyot statikailag meg kellett erősíteni, mert szerkezeti repedések jelentek meg a főhajó és a torony találkozásánál. Korábban bemozdult, azaz süllyedt a torony, de mérések bizonyították, hogy ez a mozgás megállt. Ezt vonóvasakkal, acélszerkezetekkel erősítették meg, Valamint mindkét torony belsejében megépítették a biztonságos feljárást a tetőszintig. Hátra vannak még a templomhajó és a szentély tető, illetve homlokzat munkái, ezek kivitelezése is már folyik, a lábazati szellőző vakolatok már elkészültek, s elindult a csapadékvíz elvezetésének megoldása is, illetve az összes külső ablakot speciális hőszigetelt szerkezetre cserélik.

A szakember elárulta, jövő nyárra befejezhetik a munkálatokat, de a projekt költségvetése még nem végleges, hiszen a tervezethez képest a kivitelezés során több megoldandó kérdésre kellett választ találni. Annyi elmondható, hogy mindezek költsége több száz millió forintra rúg.

A templom melletti Ferences rendházról is érdeklődtünk, ugyanis a tervek szerint az egykori rendház zarándokok, illetve turisták számára is alkalmas szálláshelyként funkcionálhatna. A megbízói elképzelés szerint továbbra is a házban működik majd a Nagyboldogasszony Plébánia. Takács Gábor építésszervező elmondta, sok akadállyal szembesültek, ezért megtorpantak a munkálatokkal. Megfogalmazása szerint az újratervezés szakaszát élik.

– Végeztünk a bontással, s olyan nem várt, szerkezeti anomáliákkal találkoztunk, melyek megállásra késztettek. Hatalmas üregek vannak a falakban, ráadásul mindezeket boltozatok terhelik. A statikusok épp készítik a tervezetet a megoldásra – részletezte.

Mint mondta, az országban igen ritka szerkezeti elemekre bukkantak a feltárás során. – Vízszintes gerendarácsokat építettek be az épület falaiba, de ezeket nem lehet benn hagyni, el kell tüntetni. Követhetetlen hol vannak, itt-ott felbukkannak, egy részük kiégett vagy szétrohadt, de néhol pedig még él a fa – részletezte. Emiatt az építkezés üteme lelassult. Mint említette, probléma akadt a tetőszerkezettel is, így sok fejtörést, és kreativitást kíván, hogy a munkálatok folytatódhassanak. Fő cél az, hogy a gondokat orvosolják, s közben az épület a lehető leghűségesebben tükrözze vissza eredeti állapotát, valamint megőrizze műemlékjellegét.