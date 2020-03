Jövőre Heves megyében is eltűnhetnek a műanyag palackok

Itthon úgy veszik a palackozott ásványvizet, mintha nem lenne holnap. Ennek megfékezésére a jövőben betiltanák az egyszer használatos műanyagokat, köztük a PET-palackokat is. Sokan már most visszaváltják az üvegeket.

A legutóbbi adatok alapján fejenként 126 liter műanyag üveges ásványvizet fogyasztanak évente a magyarok, a Világgazdaság tavalyi cikke szerint Európában csak Németországban és Olaszországban fogy több, mint hazánkban.

A lajosmizsei Magyarvíz Kft. közleményéből például kiderül, tavaly tovább növelték eladott palackjaik számát, összesen 7 millió flakon vizet értékesítettek.

Annak ellenére, hogy a cégek és a magánemberek is egyre jobban próbálnak környezettudatosan élni, mégis rengeteg műanyag van a hazai vizekben is. A Wessling Hungary Kft. egyebek közt a Tisza szennyezettségét is megmérte, a 300 mikrométernél nagyobb műanyagokból egy köbméter vízben 4,9 darab volt, a Tisza-tóból származó mintában pedig 23,1 részecskét találtak.

A kormányfő klíma- és természetvédelmi akciótervet hirdetett. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter konkrétumokat is nyilvánosságra hozott ezzel kapcsolatban. Kiderült, jövőre betiltják az egyszer használatos műanyagok forgalmazását, és minden szükséges intézkedést megtesznek azért, hogy a tömegesen előforduló termékeket más, könnyen újrahasznosítható anyagok váltsák fel. Támogatják a vállalkozásokat az ilyen termékek fejlesztésében, gyártásában. Lehetővé teszik az üveg- és műanyag palackok, a fémdobozok visszaváltását, a többszöri használatra nem alkalmas hulladékot pedig energiává alakítják át.

A Tescónál érdeklődtünk, hogy az utóbbi években tapasztalnak-e valamilyen változást a visszaváltható hulladékok terén. – Azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt években a leadott betétdíjas üvegek száma némileg csökkent, ugyanakkor a nem betétdíjas üvegekből többet hoznak vissza. A leadott műanyagok mennyiségében is csökkenés figyelhető meg, míg az aludobozok száma, kis mértékben ugyan, de emelkedett. A vásárlói szokások változásához az is hozzájárul, hogy a fogyasztók kezdenek egyre környezettudatosabbak lenni – válaszolt az üzletlánc sajtóosztálya.

Aggasztó, hogy a folyóink tele vannak mikroműanyaggal, a PET-palackok eladása pedig folyamatosan növekszik. Sokan döntenek úgy emiatt, hogy a plasztik helyett üveges termékeket vásárolnak. A legnépszerűbb közösségi oldalon több olyan csoport is van, melyben segítik egymást a környezettudatos felhasználók. A Zöldüljünk együtt Egerben csoportban egyebek közt az üvegek újrahasznosítására is számos új és környezetbarát megoldást kínálnak. A csoportban a fölös üvegeket elajándékozzák olyanoknak, akik például befőttet, lekvárt tesznek el.

– Gyakran vásárolok gyógyvizeket, és a műanyag palackos változat helyett inkább az üvegeket választom manapság. Nem a pénz miatt, amit a visszaváltáskor kapok, hanem azért, mert tudom, hogy ez a környezetbarát megoldás. Az üveget újra használni tudják – mondta portálunknak egy egri olvasónk.

Minden üveget visszavihetünk

A nem betétdíjas üvegek visszaváltására is törvény kötelezi az üzleteket, tájékoztattak. A legalább 300 négyzetméteres vagy annál nagyobb alapterületű üzletekben ugyanis üveghulladék-gyűjtőt kell biztosítani.

– A Tesco már a törvény életbe lépése előtt, két éve bevezette ezeket, és mérettől függetlenül minden áruházukban található olyan edény, ahová be lehet dobni a nem betétdíjas, például a bébiételes-, befőttes- vagy pezsgősüvegeket – tudtuk meg a cég sajtóosztályától. Kiderült az is, hogy a visszaváltott palackoknak mi lesz a sorsuk. Áruházaik hátsó részén található nagy méretű gyűjtőben tárolják ezeket, ahonnan egy nagy raktárba kerülnek. Innen az üzletlánc szerződéses partnere elviszi, majd a telephelyén válogatja, beszállítja a feldolgozóba, ahol új termékek készülnek azokból.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock