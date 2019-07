Jövőre készül el a várt bicikliút Andornaktálya és Nagytálya között

Várhatóan még idén elkezdődik a két települést összekötő kerékpárút építése, amely 180 millió forint kormányzati támogatásból valósul meg.

Orosz József nagytályai polgármester elmondta, teljesen új bicikliút épül a két település között, 6,3 kilométer hosszon. A beruházásnak köszönhetően az érintett két faluból Egerbe és Maklárra is el lehet majd jutni kerékpárral. Emellett biztonságosabbá is válik a biciklis közlekedés az említett szakaszon. A tervek szerint idén elkezdődik a kivitelezés, ám a munkálatok áthúzódnak a jövő évre, így csak 2020 első felében vehetik majd birtokba a kerékpárosok az új útszakaszt.

A polgármester arról is szólt, hogy már befejeződött az óvoda felújítása Nagytályán, egyebek mellett új nyílászárókat építettek be, megújult a tető, külső szigetelést végeztek, s a villamos hálózatot is korszerűsítették. Jelenleg szünet van az intézményben, de hamarosan ünnepélyes keretek között is meg szeretnék mutatni a nagy­közönségnek a megszépült óvodát.