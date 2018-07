Jövőre már gyermekzsivajtól lesz hangos a szarvaskői épület

Elkezdődött a település egykori MÁV-üdülőjének a felújítása, ami a jövőben alkotóházként működik majd – tájékoztatta lapunkat a település polgármestere.

Szabóné Balla Marianna elárulta, hogy pályázati támogatásnak köszönhetően tizenötmillió forintból újul meg az épület, ahol, ha elkészül, ­nyári táborokat is szeretnének rendezni.

– Jelenleg a tető felújítását végzik, de a vizet is be kellett vezetni az objektumba. Elsősorban gyermekfoglalkozásokat szeretnénk az egykori üdülőben tartani, és egy tanösvény is indul majd az épülettől, aminek ­köszönhetően a gyermekek felfedezhetik a környék látnivalóit. Tudjuk, hogy nyaranta nagy igény van a fiatalok számára különféle foglalkoztató programokra, ezért többnapos elfoglaltságot szeretnénk itt szervezni nekik – részletezte a település vezetője. Hozzátette még azt is, hogy ha minden jól megy, akkor jövőre már szeretnének rendezvényeket szervezni az épületben, ám csupán tavasztól őszig tudják majd fogadni a fiatalokat, ugyanis a fűtést nem tudják bevezetni az ingatlanba.