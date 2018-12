Jubileumi Mikulás-kupán versengtek egymással a tartalékosok

Repült a csatacsillag, feszült az íj, durrogtak a fegyverek a lőállásokban, amikor versenyre keltek egymással a honvédelmi erőpróba résztvevői.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok terepszínű egyenruháját viselő szőke nő nézegeti a lőlapját.

– Volt már jobb eredményem is – jegyzi meg a találatok láttán a gyöngyösi században szolgáló őrvezető, aki mintegy harminc társával együtt vett részt az idei Mikulás-kupa honvédelmi versenyen.

Miután apai ágon számos katona volt a családban, fiatal lányként Bikkesné Válik Viktória is kacérkodott a gondolattal, hogy beöltözik. Akkor lebeszélték róla, ám most, hogy lehetőség nyílt az önkéntes tartalékos szolgálatra, valóra vált az egykori álma.

– A lányom tavasszal lesz tizennyolc éves, akkor Viktória is csatlakozik hozzánk, s legközelebb talán már ő is itt lesz.

Sajátos hangulata van egy ilyen versenynek, nem véletlen, hogy egyaránt vonzza a fiatal és az idősebb korosztály tagjait. Ezúttal a mínusz hétfokos hideg ellenére is több mint száz nevező tette próbára magát, amikor a lőállásba lépett, íjászkodott, csatacsillagot dobott, honvédelmi totót töltött ki, s az ízletes gulyás elfogyasztása után izgalommal várta az eredményhirdetést.

– Jubileumi esemény ez, mert éppen tizenöt évvel ezelőtt rendeztük meg az első Mikulás-kupát – mondja Munkácsi Sándor t. ezredes, a szervező Magyar Tartalékosok Szövetsége Heves Megyei Szervezetének elnöke. – Ebből az alkalomból karitatív programokat is szerveztünk.

A szervezet tagjai – csatlakozva Dósa Tibornak, Magyarország királyi szakácsának a rászorulók támogatására indított kezdeményezéséhez – mintegy kétszáz adag meleg ételt osztottak a nehéz körülmények között élőknek. A német partnerszervezet tagjainak jóvoltából pedig kabátokat, cipőket, sálakat, kesztyűket adtak a hozzájuk fordulóknak. Egyúttal felállítottak egy sátrat is, ahol a tartalékosok és a honvéd hagyományőrzők idézték fel, s mutatták be az érdeklődőknek a katonák életét.

Évente visszatérő esemény már, hogy a németországi Unterfranken megye tartalékosai egy-egy kamionnyi adománnyal érkeznek. Most is számos értékes kórházi felszerelést, berendezést, továbbá családoknak szánt használati eszközt, ruhaneműt és gyerekjátékot hoztak. Otthon berakodták még egy orvosi rendelő teljes felszerelését is, a Bad Neustadtban praktizáló dr. Norbert Gross adományát. Egyebek között vizsgáló-, műtéti, nőgyó­gyászati, valamint EKG-készülékkel felszerelt ágyat.

– Csaknem negyvenévi gyógyítás után nemrég nyugdíjba vonultam, de nem akadt senki, aki átvette volna a rendelőmet – meséli a 66 éves orvos.

A tartalékos alezredes – ismerve szervezetük karitatív tevékenységét – ekkor határozta el, hogy a Markhot Ferenc kórháznak adományoz mindent. A rendelő berendezését és az intézménynek hozott értékes felszerelést dr. Pelsőczy Mária, a reumaosztály főorvosa vette át, s egy, a köszönetüket kifejező oklevelet nyújtott át az önzetlen kollégájának.

A Mikulás-kupa programjában nemcsak lőverseny szerepelt, hanem – miután napjainkban felértékelődött a tartalékos katonai szolgálat – az az előadás is, amelyben Bagi László t. ezredes, a MATASZ alelnöke a szövetségnek a Honvédelmi Szövetség, valamint az önkéntes területvédelmi tartalékosrendszer kialakításában vállalt szerepéről beszélt a főként fiatalokból álló érdeklődőknek.

A katonabarátságért tüntették ki a német tartalékost Az idén csapatban a MATASZ Heves megyei gárdája (Garabás-Liptai-Zöldi) végzett az első helyen. Női egyéniben az önkéntes tartalékos Stoff Judit, férfi egyéniben Garabás László, ifjúsági egyéniben a lányoknál Polisca Lili, a fiúknál Suha Gábor, valamint a gyermekcsapat (Smuczer-Polányi-Smuczer) jeleskedett. Az eseményen a Honvédelemért Kitüntető Cím 2. fokozatát vehette át a két tartalékosszervezet partnerkapcsolatának ápolásáért Leander Rüfer tartalékos törzsőrmester. Többen ezúttal kapták meg az Osztrák–Német Olimpiai Sportbizottság felmérésén elért teljesítményüket elismerő sportjelvényt.

