Jubileumi ünnepségek: Parádon és Csányban is múltidézéssel telt a nap

Az élet alkonyán is fontosak az ünnepek. Megyénk két intézményében is az alapítás évfordulóját ülték a napokban, Parádon és Csányban egyaránt programokkal készültek a jeles alkalomra.

A Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Parádi Idősek Otthona május 22-én-én tartotta évfordulós ünnepségét. A parádfürdői Károlyi-kastély 20 éven át adott otthont 116 idős lakónak, majd tíz évvel ezelőtt vehette birtokba az intézmény a vadonatúj épületet Parádon. A szobákat, a közösségi tereket, a parkot élettel, lélekkel töltötték meg a dolgozók százötven idős ember számára.

Víg Józsefné intézményvezető köszöntőjében elmondta, hogy az ünnepi programmal emlékezetessé szerették volna tenni ezt a napot a munkatársak és a lakók számára.

Sinka Zsolt, az intézmény fenntartója, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei vezetője szerint az itt dolgozók küldetése, hogy a korszerű körülmények között, a szigorú szakmai feltételeknek megfelelve a lehető legjobb életminőséget teremtsék meg azok számára, akik ezt a létesítményt választották. Köszönetet mondott az intézmény vezetőinek és munkatársainak, akik hétköznap és ünnepnapokon is vállalják embertársaik segítését, akik képesek másokért dolgozni, és azért, hogy a szépkorúak is megőrizhessék emberi méltóságukat.

Az otthon történetét Szőke Éva telephelyvezető és Sólyom Györgyné nyugdíjas mentálhigiénés szakember idézte fel, kiemelve hivatásukban a szerető odafigyelés és a gondoskodás jelentőségét. Dorner László, az Eszterházy Károly Egyetem Pszichológia Intézetének oktatója a stresszkezelésről tartott előadást a szociális szakembereknek, a munkahelyi kiégés lelki oldaláról pedig Dombi Ferenc plébános osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. A nap második részében színvonalas, változatos gálaműsor szórakoztatta a szépkorú lakókat és a vendégeket.

Mint a térség számos oktatási intézménye, a csányi idősek otthona is egy hajdani, a 19. század eleji épületben kapott helyet. Jelenleg, azaz 2016 óta ez a Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény székhelye. Az egykori Halász-kastély államosított épületét 1948 tavaszán kapta meg az akkori egészségügyi tárca, s az első lakók éppen hetven esztendővel ezelőtt, 1949-ben költözhettek be. Az első csoportban nyolcan, majd még huszonöten találtak itt otthonra – tudtuk meg az intézmény vezetőjétől, Hinkelmann-né Csejk Ágnestől. Ma nyolcvanhat ellátott él a csányi intézményben, a legidősebb lakó 96 éves, a legfiatalabb pedig 61 esztendős. Az évek során több elkötelezett szakember vezette az intézményt, így például Gyöngyösi Erzsébet és Pádár Sándorné, az ő munkájukat is méltatták most.

A hét épületből álló intézmény négyhektáros területen helyezkedik el, így biztosítja a jó levegőt és nyugalmat a benn élőknek. A komplexum, melyben a megye településeiről fogadják az idős embereket, az eltelt időszakban végig megőrizte eredeti jellegét – már a kapujáról rá lehet ismerni –, de az évek folyamán többször korszerűsítették. Az 1990-es években prig új gondozási egységet hoztak létre.

A 70 éves évfordulót péntek délelőtti szakmai programmal ünnepelték. A Fenyőligetet meglátogatta Benedek István, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója, köszöntve a megjelenteket, s részt vett az ünnepségen Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is. Az intézményt a jeles napon Mándy Zoltán atya áldotta meg. Délután kötetlenebb családi programokkal folytatódott az évforduló napja.