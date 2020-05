Juhász Attila Simon: Szebb környezetben bontakozhatnak ki gyermekeink

A poroszlói Vass Lajos Általános Iskolában több mint 240 millió forintos, sarudi tagintézményében pedig közel 63 millió forintos beruházás indul a napokban – olvasható dr. Juhász Attila Simon Facebook bejegyzésében.

A Heves Megyei Közgyűlés elnöke Böjte Csaba atya szavaival élve úgy fogalmazott: minden egyes gyermek egy csoda, s ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Hozzátette: hiszünk abban, hogy a legmagasabb szintű befektetés a gyermekekbe vetett hit! A két beruházásnak köszönhetően egy szebb és korszerűbb környezetben nyithatnak ajtót, mutathatnak utat tanáraink, s bontakozhatnak ki gyermekeink – olvasható a posztban.

A poroszlói intézményben többek közt hat csoportszobát alakítanak ki a munkálatok során, napelemet telepítenek a tetőre, de megújul a tornaterem, az épület külső homlokzata, s az udvar is. A sarudi iskolában három tantermet, s az alsó szint folyosóját újítják fel, akadálymentes bejáratot építenek, de korszerűsítik a fűtési rendszert is. Mindezeken kívül új térburkolatot kap az udvar, ahol a csapadékvíz-elvezetés gondja is megoldódik a fejlesztésnek köszönhetően. A munkálatok várhatóan jövő év nyarán zárulnak.

Kezdőképünkön a sarudi munkaterület május 20-i átadása. Fotó: Nemes Róbert/Heves Megyei Hírlap