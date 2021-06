Júniusban még bizos nem kóstolhatjuk meg a legendás hevesi dinnyét

Nem csak mi vágyunk már a jó időre, bizony a dinnyének is szüksége lenne a melegre. A termelők egyhangúlag kijelentették, legalább két hét csúszásban van a növény fejlődése. Gond még nincs, de most már jó lenne, ha éjszaka is tíz fok felett lenne a hőmérséklet.

– Hiába ültettük ki lassan egy hónapja a dinnyét, annyira rossz az időjárás, hogy nem tud megfelelően nőni a növény – vázolta a jelenlegi helyzetet portálunknak Kovács Dávid. Az őstermelő többféle növény termesztésével is foglalkozik. Heves-Alatka és Kál közötti területükön dinnyéket ültettek. Mint mondta, megfelelő időjárás mellett ilyenkor már kis, éretlen termést is találnak a levelek között megbújva. Most azonban a levelek is hol besárgulnak, hol visszazöldülnek. Ennek oka leginkább az éjszakai hideg, ami jelentősen hátráltatja a növény fejlődését.

– Azoknál, akiknél ala­gútfólia alatt nevelkedik a palánta, valószínűleg jobb lehet a helyzet, bár a hideg nekik sem kedvez – vélekedett. Takarás alatt nem is tud kötni a dinnye, hiszen a beporzás sem lehetséges, ami szükséges hozzá.

– Várjuk a jó időt, ha már éjszaka is elérnénk mindig a tíz fokot, a nappali meleggel együtt beindulhatna az érés – vélekedett. Dinnyeföldjükön megtalálható a hosszúkás formájú, korai érésű Grizzly, a fekete héjú, közkedvelt Nosztalgia, valamint a csíkos – ahogy neve is mutatja –, édes ízű Sweet típus. Emellett Topáz fantázianevű sárgadinnyéket is nevelnek.

Szabó Béla évtizedek óta foglalkozik dinnyével Kál környékén. Idén a szokottnál korábban ültette ki a palántákat. Ennek megfelelően már fejlettebbeknek kellene lennie a növényeknek, de az időjárás visszavetette a folyamatot.

– Ugyan nem sokkal vagyunk elmaradva a megszokottól, de biztosan később szedhető a gyümölcs idén – erősítette meg az őstermelő. Úgy saccolja, július eleje körül kezdhet beérni a dinnye.

– Ha meleg és csapadék is van, nincs gond. E növény szereti a vizet, ám a hideget kevésbé, s ez meglátszik most rajta – fogalmazott. Elmondta, még nincs kiültetve az összes palántája, a későbbi érés reményében még e hét végére, jövő hétre tervezi ezt.

Az eltelt évek alatt, mióta növénytermesztéssel foglalkozik, sok minden történt már, hol jobban, hol rosszabbul alakult az adott évi terméshozam. Úgy vélte most, nincs veszve még semmi, hiszen a palánták jól vannak, jelenleg fólia alatt nevelkednek. Felidézte viszont, hogy volt olyan esztendő, amikor egy heves zivatarral jött jégeső kilyukasztotta a dinnyéket, így azokon már nem lehetett segíteni. Akkor még nem említettük a különböző betegségeket. Ezek ellen jórészt már tudnak jókor s hatékonyan védekezni.

Így – ha az időjárás is kedvez –, remélhetőleg júliusban már betakaríthatják a piros belsejű, fekete és csíkos héjúakat, a sárga húsúakat és az illatos sárgadinnyét is.