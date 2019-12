Jutalmat értek a bájos gyermekmosolyok

Véget ért a nagy sikerű Gyermekmosoly-játékunk első és második fordulója, sőt azóta az online és a printes nyertesek is átvehették megérdemelt jutalmukat szerkesztőségünkben.

Az online forduló 0–3 éves kategóriájában a markazi Forgó Noel mosolya gyűjtötte be a legtöbb szavazatot, a második helyen a feldebrői Kiss Olívia végzett, a harmadik pedig a nagyrédei Kornfeld Benett lett. A 4–7 évesek között a poroszlói Csapó Jázmin szerezte meg az első helyet, megelőzve a második, herédi Csemer Natáliát és a harmadik, bélapátfalvi Póta Barnabást.

A két kategóriában majdnem hatszázan nevezték szemük fényét, és mintegy negyvenezer voks érkezett a gyerkőcökre az interneten, így ki is alakult a kategóriánként legtöbb harminc szavazatot kapó gyermek mezőnye. Az online forduló után kezdődött aztán a printes forduló, s mostanra már a szavazatok összesítése is megtörtént. A 0–3 éves korosztályban az egri Godó Júlia Edina mosolya kapta a legtöbb voksot, a második helyen az ugyancsak megyeszékhelyi illetőségű Vass Vajk, a harmadikon Varga Marcell végzett Pétervásáráról. A 4–7 éveseknél az online fordulóban is dobogós Póta Barnabás mosolya lett az első, a második Csapó Jázmin, a harmadik a boconádi Kiss Marcell lett.

– Nagyon boldogok voltunk, amikor megtudtuk, hogy gyermekünk az online és a printes fordulóban is a legjobbak között végzett. A Gyermekmosoly-játékra az interneten lettem figyelmes, továbbá mivel jár nekünk a Heves Megyei Hírlap, itt is olvastunk a versenyről. Egy kicsit gondolkoztunk, majd eldöntöttük, hogy benevezzük fiunkat a megmérettetésre. Különösebb kampányt nem folytattunk, Barnabást elég sokan ismerik a településen, szívesen adták le rá a szavazatukat. Köszönjük a lehetőséget és az összes voksot! – mondta el lapunknak a duplázó Póta Barnabás büszke édesanyja, Berecz Bernadett.

Ahogy az online-t, úgy a printes fordulót is nagy érdeklődés kísérte, ezt mutatja, hogy szerkesztőségünkbe kétezernél is több szelvény érkezett be. A nyertesek között a minap értékes Libri gyermekkönyv-csomagokat osztottunk ki.