Kamera figyelheti a lépcsőházakat

A legtöbb társasházi lakónak ismerős lehet a szemetelés, a dohányzás és az illetéktelen behatolók problémája. Viszont a folyosón felszerelt rácsok is sok bosszúságot okoznak.

– Visszatérő probléma, hogy illetéktelenek jutnak be a lépcsőházakba – közölte Botkáné Németi Ibolya, aki közös képviselő Egerben, a Vallon úti egyik kilencemeletes társasházban.

– De nem csak nyitott ajtónál jönnek be. Megesik, hogy újságosnak állítják be magukat és úgy csengetnek a lakóknak, akik általában nem győződnek meg arról, hogy ki áll odalenn. Nem győzöm hangsúlyozni a lakóknak, hogy az ilyen cselekedet milyen veszélyes lehet. Előfordult korábban, hogy a besurranó gyerekek fémdobozok után kutatva pakolták ki a kukákat és szemetet hagytak maguk után – emlékezett, hozzátéve, társasházukban évekkel ezelőtt a lakók biztonsága érdekében kamerarendszert építettek ki. Az eszközök a lépcsőházak mindkét oldali bejáratát figyelik, így sikerült az illetékteleneket, illetve ezeket a fiatalokat beazonosítani, távol tartani.

Megesik, hogy a szemétledobó kürtben dugulás történik, fennakadnak a kartondobozok, elzáródást okoznak.

– Gond az is, hogy egyes lakók dohányoznak a lépcsőházban, így a füst, az elhagyott cigarettacsikk, a hamu sok bosszúságot okoz – hangsúlyozta a közös képviselő. – Szomorú látvány az épület körül látható cigarettamaradvány, amely leginkább a lakás ablakából kerül a zöld felületre, a járdára. Sőt, a nyitott ablakon át beeshet az alsóbb lakásba, erkélyre is. Ez tűz- és balesetveszélyes, a látkép esztétikailag botrányos, egyúttal káros hatással van a környezetre is.

Arról is szólt Botkáné Németi Ibolya, hogy a lépcsőházakban nem találhatók olyan tárgyak, amelyek akadályoznák a menekülési útvonalat. A társasházra érvényes tűzvédelmi szabályzatot minden lakó megkapta, a lépcsőházakban is kifüggesztették. Felhívta a figyelmet arra is, fontos lenne, hogy mindenki tartsa be a társasházi együttélés szabályait!