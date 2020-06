Kaotikus állapotban van a kékestetői motorosemlékhely

Még 2008 nyarán ­állították fel a kék gyászszalagokkal körbevett szikladarabot hazánk legmagasabb ­pontján, hogy elhunyt motorosok emlékét őrizze. Akkor ezer kétkerekű jármű ­tulajdonosa rótta le ezen a helyen a tiszteletét. Egy ideje azonban kezd mind a helyiekben, mind a turistákban, de még a megemlékezni ide érkezőkben is vegyes érzéseket kiváltani.

A Motorosok a Motorosokért Alapítvány (MOTaMOT) és Hatvani Motoros Egyesület szervezőmunkájának köszönhetően jött létre egyebek között a kegyhely, amely azóta is napról napra gyarapodik. Van olyan helybeli, akiben már az is megfogalmazódott, hogy áthelyezhetnék máshová az emlékművet. Sokszor környékbeliek tisztítják meg a területet az otthagyott kommunális hulladéktól, de az is gond, hogy egyre nagyobb tárgyakat, alkatrészeket helyeznek oda.

– A megemlékezők és a turisták is szemetet hagynak maguk után alkalmanként. Túrázók is illették már negatív kritikával az emlékhely összképét, s ez egyre inkább jellemző. Ebben az állapotban nem állít méltóképpen emléket az elhunyt motorostársaknak. Kellene valamilyen szabályrendszer, ám már a hely is szűkös. Kérdés, mi lesz itt később – részletezte egy itt élő férfi, aki kérte, hogy a nevét ne jelenítsük meg.

Pápay Bálint, a MOTaMOT kuratóriumi elnöke portálunk kérdésére elmondta, véleményük szerint sem mehet így tovább, már eldöntötték, hogy gyakrabban rendezik az emlékhely környékét. Ám mivel hasonlóra még nem volt precedens, kérdéses, hogy mi a megoldás.

– A létrehozása után nagyon hamar önálló életre kelt, aminek természetesen nagyon örültünk, hiszen éppen az volt a felállításának a célja, hogy az összetartó közösségünknek egy saját helyet biztosítsunk – fogalmazott lapunknak Pápay Bálint. – Mi is úgy gondoljuk, hogy szükség van valamiféle szabályozásra, ugyanakkor ez elég nehéz kérdés. Hiszen mindenki mással képes kifejezni azt, hogy a szerettének az elvesztése mit is jelent számára, kényes dolog erről egy kívülállónak dönteni. De egy ilyen, természetközeli helyszín nem alkalmas arra, hogy kormányokat, kerekeket vagy egy fél motorkerékpárt helyezzenek oda.

Egy közelben dolgozó ­férfi az egyik közösségi oldalon felvetette, hogy meg kellene oldaniuk a motorosoknak a terület rendben tartását is. A posztra viszont dühös hozzászólásokat és üzeneteket is kapott válaszul.

– Megértem mindenkinek a fájdalmát, s a megemlékezésre való jogát sem vitatom. Azzal nincs semmi gond, hogy ez a hely itt van, viszont, ha én rendbe tudom tenni puszta jóindulatból, akkor az ide érkező motorosok is megtehetnék. Nagyjából két óra alatt megoldható a tisztítás egy csoportnak. Az pedig meglehetősen veszélyes, hogy esetleg napokig égő mécseseket hagynak az emlékezők a Mátra közepén – mondta a világhálón véleményét kifejtő ember.

Azt is megtudtuk, hogy az említett terület valójában Gyöngyös önkormányzatának a tulajdona. Levélben érdeklődtünk tőlük arról, hogy terveznek-e a közeljövőben valamilyen szabályozást ezen a részen a fentiek miatt, ám erre lapzártánkig még nem érkezett válasz.